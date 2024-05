Rick Zabel (30), zoon van sprintlegende Erik, zwaait eind mei in Rund um Köln af

Rick Zabel heeft in een video op zijn sociale media bekendgemaakt eind deze maand te zullen stoppen met wielrennen. De dertigjarige Duitser houdt het na 13 profjaren voor bekeken. Zabel boekte in zijn carrière twee profzeges: een rit in de Ronde van Oostenrijk (2015) en een etappe in de Ronde van Yorkshire (2019).