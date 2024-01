Weergaloze Julie Vanloo gidst Galatasaray met 7 driepunters naar de kwartfinales van de EuroCup

Galatasaray had een week geleden in Polen een uitstekende uitgangspositie verworven (73-87). Toen was het aandeel van Julie Vanloo met 9 punten nog vrij bescheiden. Maar in de terugmatch was ze helemaal los.

Gorzow deed er vanaf de start alles aan om toch nog iets van de confrontatie te maken. Na het eerste kwart (18-26) was het verschil al meer dan gehalveerd.



Maar Vanloo kwam steeds beter in de wedstrijd en was ronduit indrukwekkend met een van haar grootste wapens: de driepunter. 7 van haar 12 pogingen vielen binnen, goed voor 21 van haar 24 punten.



Daarnaast noteerde de Belgische international ook nog eens 12 assists en plukte ze 2 rebounds.



Uiteindelijk kreeg Galatasaray het door een slotoffensief toch nog een beetje warm toen de finale buzzer naderde, maar de kwartfinales namen ze de Turken niet meer af. Daarin treffen ze Girona.