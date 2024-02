Camara en co. verpesten warme terugkeer van Lillard naar Portland

In een close game wisselde de leidende ploeg 12 keer van kant. De bezoekers hadden nipt de bovenhand in het eerste en laatste quarter (37-38 en 23-25), maar de thuisploeg had tussendoor net genoeg voorsprong verzameld (30-27 en 29-26).



Anfernee Simons loodste met 24 punten Portland naar winst. Hij maakte een beslissende floater op 17,6 seconden van het einde, gevolgd door 2 vrijworpen van Jerami Grant (18 ptn) op 4,6 seconden. Voor de voorlaatste in het Westen was het de 2e zege op een rij.



Aan de overkant waren Giannis Antetokounmpo (27 ptn, 8 rbs) en Lillard (25 ptn, 7 ass) de sterkhouders. Ze konden een derde verlies in 4 matchen niet vermijden voor de nummer 2 in het Oosten.



Lillard speelde 11 seizoenen bij de Blazers. De topschutter aller tijden van Portland keerde voor het eerst terug en kreeg een staande ovatie bij zijn introductie voor de partij. Hij bedankte het publiek uitgebreid.



Bijna bezegelde hij het lot van zijn ex-ploeg. In het absolute slot bracht hij met een dunk Milwaukee tot op 1 punt (115-114) en zette hij Antetokounmpo op weg naar 115-116 op 37,9 seconden van het einde. Maar toen kwam het moment van Simons en Grant.



Toumani Camara droeg meer dan zijn steentje bij: onze landgenoot viel 22'43" in, goed voor 4 punten, 4 rebounds, 2 assists en 2 steals.