Ajay Mitchell en OKC troeven Golden State af in NBA-topper, leider Cleveland verliest 1e keer thuis

De Thunder hebben de Warriors, waar vedette Stephen Curry ontbrak met pijnlijke knieën, een 6e nederlaag in 18 duels toegediend. Zelf boekten Ajay Mitchell en co. hun 14e zege in 18 duels. Mitchell mocht ruim 16 minuten meedoen bij de bezoekers, maar was niet zo goed bij schot. Maar 1 van zijn 8 pogingen ging binnen, goed voor 2 punten. Voorts had hij nog 1 rebound en 1 steal. De man bij OKC in het Chase Center was andermaal de Canadees Shai Gilgeous-Alexander met 35 punten en 9 rebounds. Toch bleef het spannend tot het eind: op 11 seconden van het einde maakte thuisspeler Wiggins een driepunter: 101-102. Wiggins werd op 3 seconden van het einde afgeblokt voor de gelijkmaker. Bij GSW waren de Congolees Jonathan Kuminga (19 ptn) en de Bahamaan Buddy Hield (17 ptn) goed bij schot. OKC verloor Jalen Williams op het eind van de 1e helft met een oogblessure.

Toumani Camara stond opnieuw in de basis bij de Blazers en kwam tot 8 punten, 4 rebounds en 2 assists in ruim 24 minuten. Indiana maakte in het derde quarter (36-25) het verschil.



Portland is 13e in het Westen met 7 zeges en 12 nederlagen.



Helemaal bovenaan liep Cleveland - in het Oosten - tegen zijn allereerste thuisverlies aan. Trae Young loodste met liefst 22 assists (!) de Atlanta Hawks naar een 124-135-overwinning. Hij voegde er ook nog eens 20 punten aan toe.



Het was nog maar de 2e nederlaag dit seizoen voor de Cavs, hun 1e in 11 thuisduels.



Atlanta zag Hunter 26 punten toevoegen, Johnson 22. Bij Cleveland volstonden de 30 punten van Donovan Mitchell en de 22 punten en 13 rebounds van Mobley niet.



Cleveland stond nog voor bij de rust (64-61), maar zag de Hawks domineren in het derde en vierde quarter.