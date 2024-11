De lat alweer hoger gelegd: Ajay Mitchell scoort 13 punten in 17 minuten bij swingend OKC

Ajay Mitchell blijft grote stappen zetten in zijn rookiejaar. De Belg zette vannacht met 13 punten zijn persoonlijk record neer in de NBA. Dat in slechts 17 minuten bij een swingende OKC, dat Sacramento vermorzelde. Onze andere landgenoot Toumani Camara beleefde een mindere avond: hij kon springveer Ja Morant niet afstoppen.