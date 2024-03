Na Fenerbahçe van Meesseman plaatst ook Villeneuve-d'Ascq zich met Belgen voor Final Four Euroleague

Emma Meesseman is niet de enige Belgian Cat bij de laatste vier in de Euroleague basketbal. Na Fenerbahçe heeft ook Villeneuve-d'Ascq zich geplaatst voor de Final Four. De Franse ploeg van Belgisch bondscoach Rachid Méziane en Belgian Cats Maxuella Lisowa en Bethy Mununga won met 58-73 tegen het Hongaarse HUN-Therm. De 2 Belgen speelden 6 minuten en scoorden niet.



In een vijandige sfeer in Hongarije trokken ze de belle (de beslissende 3e partij, red) naar zich toe. Villeneuve-d'Ascq neemt het in de Final Four op tegen Praag, dat in de belle het Italiaanse team Schio uitschakelde met 74-54.



Fenerbahçe, de ploeg van Emma Meesseman, staat tegenover Mersin in een volledig Turks duel. Mersin maakte een einde aan het avontuur van Zaragoza en Belgian Cat Serena-Lynn Geldof in de Euroleague. Het werd 86-63 in Mersin. Geldof was goed voor 8 minuten, 2 punten en 4 rebounds.



De Final Four is van 12 tot 14 april.