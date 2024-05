Ex-winnaar Egan Bernal kondigt zelf zijn deelname aan de Tour de France aan

Het gros van de publiekstrekkers van de Tour de France ligt momenteel in de lappenmand, maar de Ronde van Frankrijk krijgt er nog een aantrekkelijke kopman bij. Egan Bernal heeft zijn deelname bevestigd.

Egan Bernal won in 2019 de Tour de France, maar daarna namen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard de fakkel razendsnel over.

De Colombiaan kwam bovendien begin januari 2022 bijzonder zwaar ten val op training en lag lange tijd in de lappenmand.



Vorig jaar nam Bernal wel deel aan de Tour en de Vuelta, maar met een 36e en een 55e plaats fonkelde zijn ster helemaal niet meer.

Dit jaar lijkt de 27-jarige klimmer herboren. Zo werd hij 7e in Parijs-Nice, 3e in de Ronde van Catalonië en 10e in de Ronde van Romandië.

Op zijn sociale media schrijft Bernal dat hij zich nu in zijn vaderland zal klaarstomen voor de Tour de France. Daar zal hij met Tom Pidcock en Carlos Rodriguez het mooie weer moeten maken voor Ineos Grenadiers.