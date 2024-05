WK snooker: Higgins krijgt publiek op zijn hand met geste, Jak Jones kegelt Judd Trump uit het toernooi

Geen nieuw sprookje voor Si Jiahui

De Welshman Jak Jones (WST-40) heeft zich ten koste van Si Jiahui (WST-23) geplaatst voor de kwartfinales van het WK.



Si was vorig jaar nog een van de revelatie in The Crucible, toen hij het verrassend tot in de halve finales schopt. Daarin maakte hij lang het leven van Luca Brecel zuur, tot onze landgenoot zijn inmiddels legendarische comeback inzette.



Zo'n sprookje zal Si dit jaar dus niet schrijven, want de Chinees is uitgepraat na de 2e ronde. Si beet zijn tanden stuk op Jak Jones. De Welshman haalde het met 13-9 en mag het in de kwartfinales opnemen tegen Judd Trump, de wereldkampioen van 2019.