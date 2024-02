Het verzoenen van "dromen" en "overleven" bij de Belgian Cats: "Fitheid wordt cruciaal richting de Spelen"

ma 12 februari 2024 12:58

De eerste horde is genomen. De Belgian Cats krijgen komende zomer de kans om te schitteren op de Olympische Spelen in Parijs. Maar voor de Belgische basketbalvrouwen aan hun olympische uitdaging beginnen, wacht er voor enkele sleutelspelers nog een loodzware aanloop. Betekent het Belgische succes ook een potentiële valkuil?

De boarding pass voor Parijs is binnen. Of beter gezegd: het ticket voor Rijsel is geboekt, want in de Noord-Franse stad wordt vanaf 28 juli de groepsfase gespeeld. Pas bij de knock-outfase wordt er geswitcht naar de Franse hoofdstad. Voor het olympisch kwalificatietoernooi van de voorbije dagen in Antwerpen hadden de Belgian Cats slechts een handvol dagen om zich voor te bereiden. Deze zomer zal er een langere voorbereidingscampagne zijn, al is het niet duidelijk of alle Cats dat trainingskamp van begin tot einde zullen meemaken. Wanneer de Cats zich stilaan zullen oriënteren op de olympische vlam, is in de VS namelijk het WNBA-seizoen nog aan de gang. En ook in de States merken ze de hausse bij de Belgische vrouwen op. Zo mag Julie Vanloo zich proberen te bewijzen bij de Washington Mystics, de club waarmee Emma Meesseman kampioen werd in 2019.

De Belgian Cats zijn er weer bij op de Spelen.

"Het is geen gegarandeerd contract", benadrukte Mystics-manager Mike Thibault vorige week nog bij onze reporter. "Maar ik verwacht van Julie wel dat ze een impact zal hebben op onze ploeg. We hebben haar getekend omdat we denken dat ze kan spelen." Voor Vanloo is the sky the limit, zo geeft ze zelf aan. "Het is een droom die uitkomt. Ik heb er heel hard voor gewerkt en ik heb er harde keuzes voor moeten maken." "Ik kijk er superhard naar uit. Het is aftellen naar 28 april. Dan krijg ik mijn kans. Hopelijk zien ze iets in mij en willen ze mij in Washington houden." Garanties heeft Vanloo niet, maar bij een "yes" zullen er dus consequenties zijn met een dubbele boeking in de laatste rechte lijn naar de Spelen. "Daar zijn we volop mee bezig", vertelde ze gisteren nog na de laatste match in het Sportpaleis over de planning. "Eerst en vooral moet ik de ploeg halen. Als dat zo is, dan zal ik later aansluiten bij de Cats. We bekijken nu wanneer dat zou kunnen zijn, zodat ik toch voldoende rust heb en 100 procent fit kan zijn voor de Spelen."

Hopelijk zien ze iets in mij en willen ze mij in Washington houden. Als dat zo is, dan zal ik later aansluiten bij de Cats. We bekijken nu wanneer dat zou kunnen zijn, zodat ik toch voldoende rust heb en 100 procent fit kan zijn voor de Spelen. Julie Vanloo

Ann Wauters remde de ambitieuze Vanloo niet af in het Sportpaleis. "Dit is een unieke kans in haar carrière!" "Julie is nog jong genoeg en is voldoende fit om de combinatie te doen. Ze hoeft niet te kiezen. Ze moet gewoon alle kansen grijpen die op haar pad komen." "Dat ben ik ook van plan", vulde Vanloo razendsnel aan.

Julie Vanloo vertrok daags na het OKT al opnieuw richting haar club in Turkije.

Meesseman wil eerst overleven

Emma Meesseman weet als geen ander hoe zwaar de combinatie van de WNBA met de nationale ploeg kan doorwegen. Ook de leading lady van het Belgische basketbal kreeg enkele dagen geleden nog een spontane uitnodiging van haar voormalige coach bij de Mystics. "Het is mijn droom dat Emma op een dag terugkeert naar ons. Ik weet dat ze van Washington houdt. Ik weet dat de Spelen nu haar prioriteit zijn. We zullen zien. Het is een mooie droom", verwoordde Mike Thibault zijn gevoelens. Meesseman zelf bleef zondag zoals altijd met de voetjes op de grond. "De Spelen? Step by step", benadrukte ze nog eens haar motto. "Er zijn nog andere stappen voor de Spelen. Eerst keer ik terug naar mijn club Fenerbahçe, waar we immens hoge doelen hebben. Ik probeer eerst dit seizoen te overleven en dan is het aan de Cats."

Emma Meesseman kan pas na haar seizoen bij Fenerbahçe weer volop aan de Cats denken.

Fitheid wordt cruciaal

Het is de keerzijde van de medaille. Door hun progressie en successen zijn heel wat Cats bij Europese (top)clubs aan de slag, waardoor hun programma amper ademruimte telt. "Fitheid wordt richting komende zomer het allerbelangrijkste", vatte analist Dennis Xhaët in Antwerpen samen. "De Cats moeten nog een heel lang seizoen spelen. Meesseman speelt voor de titel in Turkije en zal ook heel ver geraken in Europa." "Ze moeten dus fysiek klaar zijn en ook mentaal. Je moet zorgen dat de ploeg compleet is." "Voor het overige moet je op elkaar ingespeeld geraken, maar voor de Spelen heb je een trainingskamp dat lang genoeg zal duren. Daar maak ik me geen zorgen over. Het gaat me meer om de fysieke paraatheid."

De Cats moeten nog een heel lang seizoen spelen. Fitheid wordt richting de komende zomer het allerbelangrijkste. Dennis Xhaët

"In de WNBA moet je elke dag keihard trainen", weet ervaringsdeskundige Wauters. "Maar de speelsters moeten genoeg rust hebben en ze moeten anderzijds inderdaad voldoende tijd hebben om ingespeeld te geraken." "Aangezien de Spelen een lang toernooi zijn, zie ik niet echt grote problemen. Al zullen andere speelsters dan meer initiatief en verantwoordelijkheid moeten nemen tijdens de stage."