Hongaarse nachtmerrie en Duits sprookje: deze 11 landen vergezellen Belgian Cats op de Olympische Spelen

De ontgoocheling bij Hongarije was immens na de onwaarschijnlijke comeback van Spanje.

Na de kwalificatietoernooien van het voorbije weekend zijn alle deelnemende landen aan het olympische basketbaltoernooi bij de vrouwen bekend. Wie is deze zomer allemaal van de partij en wanneer kennen we de tegenstanders van de Belgian Cats? We zetten het voor u op een rijtje.

OKT China: gastland en Puerto Rico vergezellen Frankrijk

OKT 1 vond plaats in Xi'an, China. Het organiserende land van het kwalificatietoernooi zat er in een poule met Frankrijk, Nieuw-Zeeland en Puerto Rico. Omdat Frankrijk als gastland voor de Olympische Spelen al zeker was van deelname, waren er net als in Antwerpen nog 2 tickets te verdelen. En die gingen naar China en Puerto Rico. De Franse vrouwen maakten in China indruk met 3 riante overwinningen en bevestigden daarmee hun status als medaillekandidaat in eigen land. Het "duel der kleintjes" tussen Nieuw-Zeeland en Puerto Rico werd nipt gewonnen door de Puerto Ricaanse dames, die er zo voor de 2e keer op rij zullen bij zijn op de Olympische Spelen.

wedstrijden Puerto Rico Frankrijk 40-88 China Nieuw-Zeeland 94-47 Frankrijk China 82-50 Nieuw-Zeeland Puerto Rico 67-69 Nieuw-Zeeland Frankrijk 39-64 Puerto Rico China 69-105

OKT Brazilië: primeur voor Duitsland

Op het OKT in Brazilië ontving het gastland Australië, Duitsland en Servië. Australië, de nummer 3 van de wereld, won alle drie zijn wedstrijden en plaatste zich zo autoritair voor de Olympische Spelen. De strijd om de overige 2 tickets was bijzonder spannend en werd zondag beslist op de laatste speeldag.



Servië plaatste zich voor Parijs ondanks een nederlaag tegen de Australiërs. De Servische vrouwen dankten de kwalificatie aan de zege van Duitsland tegen Brazilië, dat zo naast een olympisch ticket greep. Duitsland is er straks voor het eerst bij op de Olympische Spelen.

wedstrijden Duitsland Servië 73-66 Brazilië Australië 55-60 Australië Duitsland 85-52 Servië Brazilië 72-65 Servië Australië 73-75 Brazilië Duitsland 71-73

OKT Hongarije: onwaarschijnlijke Spaanse comeback nekt Hongaren

Op het OKT in Sopron was Hongarije de gastvrouw voor Canada, Japan en Spanje. En het thuisland beleefde zondag in de slotmatch een ware nachtmerrie. Tegen het al geplaatste Spanje verkwanselden de Hongaarse vrouwen een voorsprong van 22 punten, om uiteindelijk met één schamel puntje te verliezen. Cruciaal, want Hongarije moest winnen om naar de Spelen te gaan. En ook cruciaal voor Canada, want met een Hongaarse zege zouden de Canadese vrouwen er niet bij geweest zijn in Parijs. Nu zijn het Canada, Japan en Spanje die hun koffers mogen pakken voor de Olympische Spelen.

wedstrijden Spanje Japan 75-86 Hongarije Canada 55-67 Canada Spanje 55-60 Japan Hongarije 75-81 Canada Japan 82-86 Spanje Hongarije 73-72

Loting op 19 maart

We kennen nu dus de 12 landen die er deze zomer bij zullen zijn op de Olympische Spelen in Parijs. Het deelnemersveld oogt bijzonder sterk. Van de top 12 van de wereld ontbreekt enkel nummer 8 Brazilië. Dat plaatsje wordt ingenomen door Duitsland, de huidige nummer 25 op de FIBA-ranking. Tegen wie de Belgian Cats straks zullen spelen in Parijs, is op dit moment nog niet bekend. De loting voor het olympisch basketbaltoernooi vindt plaats op dinsdag 19 maart om 19 uur. Bij die loting zullen er 3 poules met telkens 4 landen samengesteld worden. In elke groep gaat de top 2 door naar de volgende ronde, samen met de beste twee nummers 3. De groepsfase van het toernooi wordt overigens niet afgewerkt in Parijs, wel in het Pierre Mauroy-stadion in Rijsel. Het stadion van voetbalclub Lille zal voor de gelegenheid omgebouwd worden tot een basketbaltempel, met een capaciteit van zo'n 27.000 toeschouwers.

overzicht gekwalificeerde landen Verenigde Staten FIBA-1 China FIBA-2 Australië FIBA-3 Spanje FIBA-4 Canada FIBA-5 België FIBA-6 Frankrijk FIBA-7 Japan FIBA-9 Servië FIBA-10 Nigeria FIBA-11 Puerto Rico FIBA-12 Duitsland FIBA-25

