Ann Wauters zegt wat alle Cats denken: "Diep in hun hart weten ze allemaal dat medaille mogelijk is"

Dankzij winst tegen Senegal gisteren in Antwerpen hebben de Belgian Cats hun eerste grote doel voor dit jaar bereikt. Maar al snel kwam ook de vraag: waar mogen de basketbalvrouwen op mikken bij de Olympische Spelen in Parijs? De speelsters zelf houden de boot af, de analisten hebben minder twijfels.

4 augustus 2021. Bittere ontgoocheling bij de Belgian Cats na de olympische uitschakeling tegen Japan. Hadden ze daar hun enige kans laten liggen om ooit een medaille op de Spelen te veroveren?

Helemaal niet, zo denkt Ann Wauters. De Cats worden immers nog altijd beter en zijn niet voor niets de Europese kampioen.

"Tegen de USA hebben ze bewezen dat ze met ambitie naar de Spelen mogen trekken."

"Uiteraard heeft Emma (Meesseman) een groot aandeel in dit succes, maar je ziet dat het hele team aan het groeien is."

"Het is belangrijk om ook in de diepte op meer speelsters te kunnen rekenen. Dat zagen we tegen Senegal weer. Dat stemt me optimistisch voor de toekomst."

Betekent dat dat België op een medaille moet mikken? "Zelf zullen ze geen grote uitspraken doen. Ze willen stap voor stap gaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen in deze ploeg, ergens diep in het hart, weet dat een medaille mogelijk is."