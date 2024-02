Uitblinkster Emma Meesseman geniet: "De Belgian Cats ,wat een mooie ploeg!"

32 punten, 7 rebounds en 2 assists: wanneer de Belgian Cats haar het meest nodig hadden, stond Emma Meesseman paraat. Niet voor het eerst.

"In de rust hebben we duidelijk gemaakt dat we meer op onze strepen moesten staan. Na de rust voelden we: nu is het aan ons!"

Volgens Meesseman was de match tegen de VS toch wat in de kleren gekropen. "Misschien was er wat meer vermoeidheid, waardoor er foutjes gemaakt werden in de defensie die we gisteren niet maakten."

"We missen natuurlijk nog altijd Kyara (Linskens), dat scheelt toch ook veel. Al deed de bank het weer prima. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. De Belgian Cats, wat een mooie ploeg!"

Neem de eerste twee matchen van dit olympisch kwalificatietoernooien en voeg daar de Europese titel van vorig jaar bij en de conclusie is: België mag met ambitie naar Parijs afzakken.

"Ik wil toch eerst genieten van dit ticket. Daarna zien we het nog wel", loopt Meesseman niet te hard van stapel. "Nu nog één mooie match tegen Nigeria, die ik ook op de Spelen zie en daarna hebben we nog veel tijd om ons voor te bereiden op Parijs."