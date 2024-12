LIVE: Nadert Club Brugge tot op 1 punt of loopt competitieleider Racing Genk verder weg?

Fink: "Elke club zou met ons willen ruilen"

Thorsten Fink deed er in zijn persconferentie voor de match tegen Club Brugge alles aan om de druk af te houden van zijn groep. "Wat er ook over ons wordt geschreven, elke ploeg in eerste klasse zou met ons willen ruilen", zei de coach van Genk.



"Zowel qua expected goals, gescoorde goals en balbezit staan we bovenaan het klassement. Wat de uitslag zondag ook wordt, maandag staan we nog altijd aan de leiding."



"Ik had na onze zomer, waarin we moesten bouwen aan een nieuwe ploeg, niet verwacht dat we vandaag op 1 zouden staan. Daar zijn we trots op en daar willen we voort op bouwen. Ik ben zeker dat ons dat zal lukken."



Fink verwacht zondag geen schaakpartij, maar een match waarin beide teams met open vizier zullen strijden. "Ik verwacht twee ploegen die aanvallend willen spelen. Club kan een team pijn doen, maar wij ook. Als ze pushen, moeten wij gewoon harder pushen."