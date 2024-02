Het Belgian Cats-effect: "Al die kinderen in het Sportpaleis kunnen nu ook gaan dromen van de Spelen"

ma 12 februari 2024 08:21

Onze commentator Christophe Vandegoor en cocommentator Hanne Mestdagh kampeerden 3 dagen langs de zijlijn in het Sportpaleis, waar de Belgian Cats het beoogde ticket voor de Olympische Spelen binnenhaalden. Samen maken ze de balans op van een geslaagd olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen. "Na een trainingskamp in de zomer zal het nog meer een geoliede machine worden", verwacht Mestdagh.

Het doek is gevallen over het olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen. Wat onthouden we in eerste instantie van 3 dolle dagen in het Sportpaleis? Hanne Mestdagh: "Het eerste positieve is natuurlijk de kwalificatie van de Belgian Cats voor de Olympische Spelen. En ook die match tegen Team USA, met een collectieve prachtprestatie van België. Alle speelsters waren er klaar voor en iedereen heeft zijn steentje bijgedragen." We onthouden ook het goeie en snelle basketbal. Het snelle spel dat je nodig hebt om voor de medailles te gaan. En dat hebben we vooral gezien tegen de Amerikanen. Hanne Mestdagh: "Dat klopt. En we moeten ook wel eerlijk zijn: wedstrijden als die tegen Senegal of Nigeria zijn geen referentiematchen voor de Cats. Ik denk dat we hoger mikken." "Tegen de USA hebben we ons kunnen meten met de absolute wereldtop, ook al was die ploeg na amper 3 dagen training misschien niet klaar om hier te komen spelen. Maar de Belgian Cats hebben het hen wel heel moeilijk gemaakt en dat was hun verdienste."

Ons niet kwalificeren tegen landen als Nigeria of Senegal zou eigenlijk een schande geweest zijn, als we het niveau gezien hebben. Het verschil tussen België en Nigeria op de FIBA-ranking is slechts 5 plaatsen, maar op het veld is het niveauverschil wel groter.



Hanne Mestdagh: "Het gevaar zal inderdaad vooral komen van de andere Europese landen en van landen zoals Japan en de Verenigde Staten." Zulke landen spelen altijd snel. Die lopen en worden niet moe. Dan mag je wel geen moment van verzwakking hebben. Dat zei de bondscoach ook: op dit niveau moet je 40 minuten lang geconcentreerd zijn. Hanne Mestdagh: "Die consistentie hebben we tegen Nigeria niet gezien. Dat zijn werkpunten en het is goed dat die nu duidelijk zijn. Daar moeten de Cats nu mee aan de slag." "We hebben heel veel verschillende speelsters op het veld gezien, in verschillende combinaties. Zo kan de kern van Cats breder worden en kan de ploeg ook weer een stap vooruit zetten." (lees voort onder de foto)

"Dit doet de Belgische jongeren dromen"

Tijdens die verloren EK-kwalificatiematch tegen Polen in november werd er nog vooral met de 5 basisspeelsters gespeeld. Dit toernooi zagen we dat iedereen echt zijn minuten kreeg. Is dat een les die de staf geleerd heeft? Hanne Mestdagh: "Tegen de VS was het al vooraf duidelijk dat er veel geroteerd zou worden, met het oog op Senegal en Nigeria. En tegen de Afrikaanse landen kon er ook veel geroteerd worden, omdat die voorsprong er was en omdat de Cats de controle over de wedstrijd hadden." "Maar wanneer je tegen de echte toplanden gaat uitkomen, zal het wel moeilijk worden om alle 12 de speelsters in actie te laten komen. Maar je moet natuurlijk wel klaar zijn om iets te brengen wanneer dat nodig is." Mogen we soms ook iets meer dat magnifieke, vloeiende spel - de stempel van de Belgian Cats - verwachten? Hanne Mestdagh: "Ik ben ervan overtuigd dat die connectie nog beter zal worden met een volledige voorbereiding waarin ze echt weken met elkaar samen zijn. Dan raak je nog beter op elkaar ingespeeld. En dan kan dat ook nog beter uitgebuit worden op het veld." "Dit was een heel beperkte voorbereiding. Na een volwaardig trainingskamp deze zomer zal het nog meer een geoliede machine worden."

Om af te ronden mag er nog een pluim op de hoed van de organisatie, die alles hier in zeer goeie banen geleid heeft. Er was een grote opkomst en veel enthousiasme bij het publiek. Wat is de echte waarde van dit toernooi? Hanne Mestdagh: "Ik denk dat het Belgische damesbasketbal opnieuw veel harten heeft kunnen veroveren. Ik heb hier veel jonge kinderen gezien en er zullen ongetwijfeld ook veel jonge kinderen naar tv gekeken hebben." "Zij kunnen nu gaan dromen. Wij hadden in onze tijd niets. Zoiets hadden wij nooit gezien. Maar de kinderen van nu weten nu dat het haalbaar is om je te kwalificeren voor de Olympische Spelen." "Ik denk dat dat een heel grote factor is voor onze jeugd. Het is ongelooflijk hoeveel invloed zoiets heeft op die nieuwe generatie. Die moet zich nu al aandienen. Het enthousiasme kan ik alleen maar toejuichen. We willen iedereen aan het basketballen krijgen."