Eerlijke analyse bij Club Brugge: "Misschien waren zij net iets beter over twee matchen"

80 minuten leek het in de verlengingen beslist te worden, maar een penalty maakte een einde aan de Conference League-droom van Club Brugge. "Fiorentina verdiende het misschien, al is dat moeilijk om te zeggen", reageerde Maxim De Cuyper.

Na de penalty had Club Brugge nog één goede kans, maar Hans Vanaken zag zijn schot naast gaan. "Dat was bijna de 2-1, maar voor de rest konden we de bal iets te weinig bijhouden", gaf de aanvoerder toe.

"Zij hadden de paal en de deklat geraakt, dus daar komen we goed weg. Dan denk je: misschien zit alle geluk aan onze kant, maar dan slikken we een zure gelijkmaker met die strafschop."

Het brengt Vanaken tot een eerlijke conclusie: "Misschien waren ze iets beter dan wij over twee matchen."

"Of we te weinig hebben gedurfd? Zij hadden een goede pressing, dus het was niet gemakkelijk om in ons spel te raken."

"We kunnen heel fier zijn op ons parcours, al is dit een ontgoochelende avond. Als je in de halve finale staat, wil je de finale spelen, maar dat is jammer genoeg niet gelukt."

"Nu moeten we alles even verwerken, want we hebben nog alles om voor te spelen in de laatste drie wedstrijden van de play-offs."