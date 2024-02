Thriller eindigt in kleine anticlimax: Belgian Cats zien Team USA in allerlaatste seconde nog de zege pakken

do 8 februari 2024 22:45

olympisch kwalificatietoernooi Verenigde Staten België einde 15 q 1 19 19 q 2 24 23 q 3 23 24 q 4 13 81 score 79

Wat jammer van die allerlaatste seconde. De Belgian Cats openden het olympisch kwalificatietoernooi met een ijzersterke prestatie tegen Amerika. Zowat de hele match stonden de Belgische basketbalvrouwen aan de leiding, maar in een waanzinnig einde viel het dubbeltje richting de VS. In de allerlaatste seconde werd het nog 79-81 voor Team USA. Morgen wacht al een kans op revanche tegen Senegal.

Team USA in het mondiale basketbal, dat is altijd David tegen Goliath, zelfs voor de Europese kampioen. De Belgian Cats misten bovendien in laatste instantie ook nog spelverdeelster Julie Allemand, die gespaard werd met een knieblessure. Maar gesteund door een kolkend Sportpaleis in Antwerpen - 13.700 toeschouwers, een record voor een vrouwenwedstrijd in België - lieten de Cats dat niet aan hun hart komen. Met Lisowa en Mununga in de basis begonnen de Belgen ijzersterk aan de wedstrijd. Emma Meesseman zat dan wel in de tang van de Amerikaanse defensie, maar dat gaf ruimte aan anderen om te schitteren. Vanloo deed dat met haar gebruikelijke driepunters, Mununga en Delaere met keiharde defense en uitblinker Lisowa met geweldige dingen aan beide kanten van het veld. Er werd veel geroteerd bij België, maar dat deerde het team niet. Want ook de invallers lieten zich gelden: Résimont, Joris en Ramette toonden zich van achter de driepuntlijn. En Team USA dan? De Amerikaanse sterren fonkelden zeker voor de rust niet, Napheesa Collier was het enige lichtpuntje. Na een fantastische 1e helft doken de Cats met een bonus van 9 punten de kleedkamer in, een enthousiast Sportpaleis droomde van een stunt.

Venijn zit in de staart

Ook na de rust hielden beide teams aanvankelijk gelijke tred, al begon de Belgische foutenlast wel stilaan te wegen. Steeds vaker mocht de VS naar de vrijworplijn en na het uitvallen van Mununga met haar 5e fout verdween er ook een stevige brok grinta bij de Belgen. Die moesten lijdzaam toekijken hoe Team USA in het 4e quarter langzaam maar zeker de kloof dichtte, al kon het in een zenuwslopend slot nog alle kanten uit. Bij 79-79 en nog 4,5 seconden te spelen, was het balbezit voor de Amerikanen en dat bleek voldoende om alsnog te winnen, al hadden ook de refs daar een cruciaal aandeel in. Zij zagen namelijk niet dat Kelsey Plum met haar voet op de lijn stond, waarna Stewart in de allerlaatste seconde van de wedstrijd de score van de overwinning binnen tikte. Een anticlimax van jewelste, al moeten de Belgian Cats toch vooral het positieve proberen te onthouden. Zonder twee basispionnen zetten ze donderdagavond hun voet naast grote Amerika en bovendien werd bewezen dat België méér is dan alleen maar zijn basisvijf. De nederlaag tegen de USA hoeft ook geen ramp te zijn, want alles ligt nog open voor het olympische ticket. Wanneer de Cats vrijdagavond Senegal verslaan, is de kwalificatie binnen. En dat is tenslotte het hoofddoel van dit toernooi.

België: Vanloo 19, Lisowa 17, Delaere 13, Mununga 8, Meesseman 6, Becky Massey 4, Ramette 4, Joris 3, Résimont 3, Geldof 2, Claessens 0. Allemand speelde niet.