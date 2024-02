"Spijtig genoeg bestaat de VAR hier niet": beelden bewijzen dat beslissend punt VS eigenlijk niet mocht tellen

Alsof de nederlaag nog niet zuur genoeg was. Achteraf was er in het Sportpaleis heel wat te doen om het beslissende punt van de Amerikanen. Dat had eigenlijk niet mogen tellen, omdat Kelsey Plum buiten liep. "De bal was zelfs twee keer uit", merkte analist Dennis Xhaët op.

Veel twijfels en discussie over de allesbeslissende score van de VS in het Sportpaleis.



De refs deden er ruim een minuut over om te oordelen of Stewart op tijd de bal richting korf tikte. Dat was jammer genoeg voor de Cats het geval.

Alleen: enkele seconden eerder was er een andere fase die de wenkbrauwen bij velen deed fronsen. Aan de zijlijn leek Plum namelijk de lijn aan te raken. Een indruk die de herhalingen bevestigden.

"Een voet op de lijn is buiten", duidde analist Dennis Xhaët. "Plum raakt ze een eerste keer met de linkervoet en vervolgens nog eens met rechts als ze vertrekt. De bal was dus eigenlijk twee keer buiten."

Alleen mogen de refs die fase niét reviewen volgens de reglementen.

"Dat het van zo'n detail moet afhangen...", zuchtte Xhaët. "Die aanvallende rebound laten tegenpakken mag eigenlijk nooit gebeuren. Ze verdienden de zege echt vandaag. Dat het op zo'n moment moet misgaan, is heel pijnlijk."