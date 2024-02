Net geen stunt, maar Emma Meesseman is apetrots op haar Cats: "Du jamais vu in België"

do 8 februari 2024 23:25

Emma Meesseman wurmt zich voorbij haar Amerikaanse tegenstandster in een nokvol Sportpaleis.

Op het olympisch kwalificatietoernooi is het de Belgian Cats net niet gelukt om Team USA van zijn sokkel te trekken. Topspeelster Emma Meesseman blijft er nuchter onder, bij Julie Vanloo overheerst de ontgoocheling na de nipte nederlaag (81-79). "Maar de kwalificatie komt wel in orde", verzekert ze.

De Belgian Cats hebben het Sportpaleis in lichterlaaie gezet. 39 minuten lang waren ze grootmacht USA de baas in basketbal, tot de Amerikanen er op de buzzer 81-79 van maakten. Ruim 13.000 toeschouwers steunden de Belgische basketbalvrouwen in het Sportpaleis. "We hebben er een feest van gemaakt", blikte topspeelster Emma Meesseman meteen positief terug op de match. "We hebben genoten en het publiek was fantastisch." "Het kwam op details aan", ging ze voort. "Het is en blijft de olympische kampioen. Zij beschikken over een brede kern en komen zo makkelijk terug." "Daar kunnen wij uit leren, de eindfases bij ons zijn een werkpunt. Ook in de aanval hebben we die niet altijd goed uitgespeeld", merkte Meesseman op.

Nu moeten we twee keer winnen. Ik roep iedereen op om ons aan te moedigen in het Sportpaleis. Emma Meesseman

"Maar na 3 dagen training vond ik dit niet slecht van ons. Nu moeten we blijven gaan, al worden de komende wedstrijden niet makkelijk", denkt de Belgian Cat.

Meesseman heeft het over de match van morgen tegen Senegal en die op zondag tegen Nigeria.

"We moeten die allebei winnen", is ze duidelijk. "Ik roep de supporters op om ook de komende dagen ons aan te moedigen in het Sportpaleis."

"Dit was alvast du jamais vu in België", glunderde Meesseman trots.

Julie Vanloo: "Ik ben zeker dat ze op de lijn staat"