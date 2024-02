Ex-Belgian Cat Hanne Mestdagh voor olympisch kwalificatietoernooi: "Mag eigenlijk geen probleem zijn"

ma 5 februari 2024 09:38

Bij het kwalificatietoernooi voor de vorige Olympische Spelen was Hanne Mestdagh een van de speelsters die België aan een allereerste olympisch ticket hielpen. Onze huidige cocommentator kan dus als geen ander de Belgische kansen inschatten op het OKT in Antwerpen deze week. "De loting is eigenlijk wel goed", is Mestdagh optimistisch.

Voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) keren de Belgian Cats terug naar Antwerpen. Niet in de Lotto Arena zoals begin november, wel in de grote broer, het imposante Sportpaleis. Drie maanden geleden maakten de Cats in Antwerpen nog een valse start in de EK-voorronde, door in hun eerste wedstrijd als Europees kampioen te verliezen van Polen. Tonen ze deze week in het Sportpaleis hun ware gelaat? "In november hebben we de ploeg niet zien draaien als normaal. Ik denk dat dat ook de verdienste was van Polen, dat goed voorbereid was", zegt Hanne Mestdagh. "En misschien hebben de Cats het toen wat te licht opgenomen. Ze staan weer met de voetjes op de grond."

Als de Belgian Cats hun niveau halen, mag het eigenlijk geen probleem zijn. Hanne Mestdagh

Elk nadeel heeft zijn voordeel, zou Johan Cruijff zeggen: de Belgian Cats zullen nu wel beseffen dat er elke match keihard geknokt moet worden. Als ze dat doen, heeft Mestdagh er wel een goed oog in deze week. "Al wordt die openingsmatch tegen de Verenigde Staten natuurlijk loodzwaar. En ook die andere wedstrijden moeten nog gespeeld worden. Makkelijk zal het zeker niet worden." "Maar de loting is eigenlijk wel goed. Na de VS volgen met Senegal en Nigeria twee haalbare kaarten. Als de Belgian Cats hun niveau halen, mag dat eigenlijk geen probleem zijn."



(lees voort onder de foto)

"De nederlaag tegen Polen heeft de Cats weer met de voetjes op de grond gezet", meent Hanne Mestdagh.

"Als Emma Meesseman spreekt, dan luister je"

Sinds het afscheid van Hanne Mestdagh bij de Belgian Cats zijn er al heel wat nieuwe gezichten doorgestroomd naar de nationale ploeg. Maar de grote constante factor is nog steeds dezelfde: Emma Meesseman. "Zij is de leading lady van het basketbal en de ploeg is rond haar gebouwd. Iedereen moet rond haar en met haar kunnen spelen, dat is altijd de sterkte geweest van de Belgian Cats", aldus Mestdagh, die ook Meesemans rol als leider naast het veld benadrukt. "Als Emma spreekt, dan luister je. En ze geeft ook het voorbeeld. Ze doet zelf ook wat ze van de anderen verlangt. Ze knapt op het veld zelf ook het vuile werk op. Dat soort leider is zij. En iedereen wil dat voorbeeld volgen."

Dat is wel iets waarin de Cats nog moeten groeien: de bank sterker maken en niet alleen teren op de starting five. Hanne Mestdagh

De voormalige driepuntspecialiste van de Cats wil in Antwerpen ook vechtlust en agressiviteit zien. "En de verjonging bij de Cats heeft misschien ook voor wat meer explosiviteit gezorgd. Tegen landen als Senegal en Nigeria moeten we dat helemaal kunnen uitbuiten." "Misschien ontbreekt het de nieuwe generatie nog wat aan ervaring op de belangrijke momenten, maar er is wel veel talent en enthousiasme." "De meesten spelen ook in het buitenland en in Europese competities. Ik hoop dat ze die bagage kunnen meenemen naar de nationale ploeg om daar ook hun deel van het werk te doen. Want dat is wel iets waarin de Cats nog moeten groeien: de bank sterker maken en niet alleen teren op de starting five." (lees voort onder de foto)

Emma Meesseman

"Belgian Cats kunnen zeker scoren in Parijs"

Het moet deze week nog allemaal gebeuren voor de Belgian Cats. Maar mogen we het vizier toch al eens richten op Parijs? Mogelijk olympisch succes zal vooral afhangen van de loting, meent Hanne Mestdagh. "Wanneer kom je wie tegen en hoe snel in het toernooi. Zo is dat nu eenmaal", klinkt het. "België is een ploeg die graag groeit in een toernooi. Ze moeten er wat inkomen en dan is de trein vertrokken." Mestdagh ziet nog een belangrijk verschil met Tokio: daar werden de Spelen nog voorafgegaan door het EK, wat voor een loodzware zomer zorgde. "Nu zullen ze een heel goeie voorbereiding kunnen doen en alleen maar toewerken naar de Olympische Spelen." "Als iedereen gezond is, denk ik dat er heel veel mogelijk is. En iedereen moet ook trots vinden in zijn rol. Ook wanneer je weinig speelt, kunnen je minuten van goudwaarde zijn. De andere landen zullen ook top zijn, maar ik denk dat de Belgian Cats zeker kunnen scoren in Parijs."