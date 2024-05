Hein Vanhaezebrouck schept duidelijkheid over toekomst: "Ik zal geen trainer zijn volgend seizoen, maar een pensioen is het niet"

ma 20 mei 2024 22:53

Het zal toch even wennen zijn: vanaf volgend seizoen zal Hein Vanhaezebrouck niet meer langs de lijn staan in de Jupiler Pro League. "Ik zal geen actieve rol in het voetbal opnemen", vertelde de afscheidnemende trainer van Gent - die zijn andere prioriteiten uit de doeken doet - in de nieuwste aflevering van Extra Time.

Er is leven voor Hein Vanhaezebrouck na KAA Gent. Al zal dat er toch wat anders uitzien voor hem. Zo vertelde de afscheidnemende trainer in Extra Time voor het eerst over zijn toekomst. "Het is geen pensioen - want ik wil nog terugkeren naar het voetbal -, maar ik ga toch even wat andere dingen doen", klonk het eerlijk.

"Ik zal volgend seizoen geen actieve rol innemen in een voetbalclub. Niet als trainer, maar ook niet als technisch directeur in de omkadering van een club, of zo", verduidelijkte Vanhaezebrouck.

Ik heb niet veel tijd gehad voor mijn familie. Dan mis je toch wel wat en daar wil ik nu verandering in brengen.