Onze commentator vindt afwezigheid Linskens groot verlies: "Maar snelheid in verdediging kan toenemen"

Door een enkelblessure ontbreekt Kyara Linskens in de selectie van de Belgian Cats voor het olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen. De vaste center van België zal gemist worden. "Je wordt niet zomaar verkozen tot MVP van de EK-finale", zegt Sporza-journalist Chrisophe Vandegoor.

Kyara Linskens is al jaren een vaste waarde in de starting five van de Belgian Cats. Haar invloed op het spel kan dus niet onderschat worden. "Met haar gestalte staat er altijd iemand in de bucket die van belang is."

"Ze heeft een goed shot in de buurt van de vrijworplijn en zorgt voor belangrijke rebounds. Vooral tegen Amerika, dat veel gelijkaardige types heeft, zal ze gemist worden."

Hoe het verlies opgevangen moet worden, is nog een groot vraagteken. "Ik ben benieuwd hoe de coach het zal oplossen."

"Serena-Lynn Geldof kan met haar gestalte in de plaats komen, maar mist een beetje ervaring op internationaal niveau. In de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen heeft ze geen minuut mogen spelen."