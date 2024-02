Kyara Linskens moet olympisch kwalificatietoernooi missen door enkelblessure

Bondscoach Rachid Méziane heeft zijn definitieve selectie bekendgemaakt voor het olympische kwalificatietoernooi, dat vanaf morgen in Antwerpen gespeeld wordt. De Belgian Cats zullen het zonder hun vaste center Kyara Linskens moeten doen. Zij heeft te veel last van haar enkel. Ook Billie Massey is nog afgevallen.

Op het afgelopen EK speelde Kyara Linskens nog een cruciale rol in de Belgische rush richting het goud. Zo werd niet Emma Meesseman maar Linskens verkozen tot MVP van de finale.



Voor het belangrijke kwalificatietoernooi in het Sportpaleis zal bondscoach Méziane een plannetje moeten bedenken zonder Linskens. De speelster van Montpellier moet afhaken met een enkelblessure.



Ook Billie Massey zal er niet bij zijn. De bondscoach moest nog één speelster aanwijzen die vanuit de tribune zal moeten toekijken en die ondankbare taak is voor de tweelingzus van Becky - die er wel bij is - weggelegd.

Wie net wel op tijd klaar is na een polsblessure, is Nastja Claessens. De 19-jarige Speelster van het Jaar in België geldt als een van de grootste talenten in ons land.