Nog een Belgian Cat in Spaanse topcompetitie: Nastja Claessens vergezelt Becky Massey bij San Sebastian

Nastja Claessens trekt naar het Baskenland. De Belgian Cat heeft haar handtekening gezet onder een contract bij Euskotren. Dat is de club uit San Sebastian waar ook Becky Massey actief is. Een volgende stap in de carrière van de beloftevolle spelverdeelster, die ookal gedraft werd voor de WNBA.

Eind februari moest Nastja Claessens noodgedwongen haar seizoen stopzetten bij Castors Braine door een polsblessure. Sindsdien krijgt de Belgian Cat alleen maar goed nieuws te horen.

In april werd ze gedraft door de Washington Mystics - de ploeg waar Julie Vanloo nu het mooie weer maakt - in de WNBA. Een keuze voor de toekomst, want de 19-jarige spelverdeelster zal pas ten vroegste volgend jaar aansluiten in de VS.

Dus moest ze op zoek naar een stap hogerop in Europa. Die heeft Claessens gevonden in het Baskenland.

De Belgische zet haar krabbel op een contract bij Euskotren, de ploeg uit San Sebastian. Daar treft ze met Becky Massey een landgenote die haar met open armen ontvangt.

Massey en co. haalden dit jaar de play-offs van de Spaanse competitie. Daarin werden ze geklopt door Valencia, de latere kampioen.