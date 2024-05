Onze Giro-man ter plekke zag chaos in Livigno: "Renners gingen voor veiligheid, organisatie dacht even aan geld"

di 21 mei 2024 13:26

Complete wanorde in de Giro d' Italia. Vandaag deed het peloton normaal het dak van de Giro aan, maar het weer besliste daar anders over. Kan gebeuren, maar het duurde verschrikkelijk lang vooraleer de Giro-organisatie communiceerde met de buitenwereld. Renaat Schotte zocht naar een verklaring.

Gewoon starten in Livigno? De rit neutraliseren over de Umbrailpass? Of toch de auto in richting nieuwe startplek Prato di Slevio?



Een halfuur voor de start van etappe 16, voorzien om 11.30 uur, wist niemand het.



Spelbreker was het weer: het peloton uitte zijn grote bezorgdheid over de barre omstandigheden - sneeuw en temperaturen rond het vriespunt - op de Umbrailpass, het dak van de Giro op bijna 2.500 meter.



Eén grote warboel, dat zag ook onze man ter plekke Renaat Schotte.



"Gisteren was er nog overleg tussen de organisatie, ploegleiders en de rennersvakbond over het parcours van vandaag. Toen lag een rit mét de Umbrailpass nog op tafel".

Twistpunt is de afdaling van de Umbrailpass, het dak van deze Giro. Die is volgens de renners door het slechte weer veel te gevaarlijk geworden. Renaat Schotte

Deze morgen verklaarden de teams dan unaniem dat ze onder de huidige weersomstandigheden niet aan de etappe wilden beginnen.



"Het belangrijkste was natuurlijk de gezondheid én veiligheid van de renners", vertelt Renaat.



"De temperaturen op de Umbrailpass lagen rond het vriespunt, die koude is één ding. Maar het probleem was de afdaling: die is door de sneeuw en regen heel glibberig geworden."



"Eén ijsplek is al voldoende om lelijk onderuit te gaan. We moeten echt voet bij stuk houden", liet Mauri Vansevant zich duidelijk horen voor de start.



Ook Ben O'Connor nam geen blad voor de mond: "Het is 2024 en nog steeds heb je dinosaurussen die de menselijke kant van het wielrennen niet willen zien."



Het peloton stond dus lijnrecht tegenover de organisatie.

Een startbriefje van 400.000 euro