Rennersvakbond vraagt Giro om rit aan te passen door ijskoude temperatuur en sneeuw: "Grote gezondheidsrisico's"

Grote bezorgdheid in het Giro-peloton over de barre weersomstandigheden voor rit 16. De Stelvio moest daarin het dak van de Italiaanse rittenkoers vormen, maar die werd al geschrapt door hevige sneeuwval. Al blijkt de alternatieve route nu ook niet vrij van ijzige regen en sneeuw. "Gezien de huidige voorspellingen, vragen we een wijziging in het parcours", klinkt het bij de rennersvakbond.