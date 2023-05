Giro-organisatie kort 13e etappe in door hevige sneeuwval op Col du Grand-Saint-Bernard

De 34 kilometer lange beklimming van de Col du Grand-Saint-Bernard wordt ingekort vanwege de hevige sneeuwval en een hoog risico op lawines. Door de parcourswijziging is de rit ingekort van 206 naar 199 kilometer.

In plaats van de volledige beklimming zullen de renners in de rit naar Crans-Montana door de 600 meter lager gelegen tunnel rijden, waardoor de top nu op 1.878 meter hoogte ligt.

In de 13e rit, die vertrekt vanuit Borgofranco d'Ivrea, moeten de renners ook nog de Croix de Coeur (15,4 km, 8.8%) en de slotklim naar Crans-Montana (13,1 km, 7.2%) bedwingen. Door de hevige sneeuwval in de Alpen van de afgelopen dagen zouden ook enkele beklimmingen in de loodzware 3e week in gevaar komen.