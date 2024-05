De Sporza Giromanager van Renaat 5'53" Schotte: "Sla niet toe in de openingsrit, Tadej Pogacar!"

vr 3 mei 2024 06:21

Een Giro d'Italia zonder Renaat Schotte is als een Irish pub zonder Guinness. Onze vliegende reporter in Italië bokste tijdens zijn trip naar Turijn, waar de Grande Partenza gehouden wordt, zijn Giromanager in elkaar. "Ik heb gekozen voor veel jongens waar ik sympathie voor heb. Maar de niet-geselecteerden mogen zich nu niet aangevallen voelen, hé."

5'53". Onze Renaat Schotte is in bloedvorm. Hij verbeterde zijn persoonlijk record bij het samenstellen van zijn Giromanager. "En dus vrees ik dat ik alleen maar kan afgaan", dekt hij zich toch al een beetje in. Uiteraard staat Tadej Pogacar bovenaan de piramide. De Sloveen is de topfavoriet voor de eindwinst, kan een sloot etappes winnen en zou zo ook zelfs de puntentrui kunnen afsnoepen van een sprinter. "Al hangt het af van hoe economisch Pogacar in deze Giro zal rijden", zegt Schotte vanuit Turijn. "Als hij elke dag voor ritwinst gaat, dan is hij absoluut een kandidaat voor de maglia ciclamino." Voor de Giromanager is dat een pluspunt, maar zou het ook pienter zijn van Pogacar? "Neen, dat zou eigenlijk niet verstandig zijn voor de rest van zijn seizoen."

Er wordt, al dan niet met een boutade, geopperd dat Pogacar van start tot finish in de roze trui kan rijden, maar voor mij zou dat een beetje dom zijn. Renaat Schotte

Tadej Pogacar na zijn zegen in Luik-Bastenaken-Luik.

"Er wordt, al dan niet met een boutade, geopperd dat Pogacar van start tot finish in de roze trui kan rijden, maar voor mij zou dat een beetje dom zijn." "Op die manier zou hij misschien zijn kansen in de Tour hypothekeren, kansen die gezien de omstandigheden - lees: de blessures bij de andere favorieten - gestegen zijn." "Ik zou bijna zeggen tegen Pogacar: "Sla niet toe in de openingsrit." Daarom heb ik een kanshebber als Biniam Girmay in mijn ploeg opgenomen voor de eerste dag." "Pogacar zal zichzelf geen cadeau geven als hij van de eerste tot de laatste dag rondrijdt met de maglia rosa, maar anderzijds worden in het hedendaagse wielrennen nog zelden geschenken uitgedeeld en laat de leider ook niet te snel een vlucht wegrijden om de leiderstrui bewust weg te geven."

De rekening van Stuyven

Met Olav Kooij, Tim Merlier en Jonathan Milan wil onze reporter scoren in de sprints. "Dat is geen keuze tegen pakweg Fabio Jakobsen, maar ik denk dat de geciteerde jongens goed zullen oogsten. Voor Milan kan dit echt de grote ronde van de doorbraak zijn." Filippo Ganna heeft ook een vinkje gekregen. "Of ik op hem reken in de sprints? Hij heeft dat keurig gedaan in de Vuelta, maar in deze Giro zullen de massasprints toch andere koek zijn. De kwaliteit ligt hier gewoon hoger." "Maar er zijn 2 lange tijdritten en dan kun je Ganna niet negeren. In eigen land is hij altijd een garantie op succes."

Ik heb niet echt gekozen voor een ploeg waarvan ik zeker ben dat ze me een monsterscore zullen opleveren. Het is eerder op basis van emoties. Renaat Schotte

Filippo Ganna moet zijn slag kunnen slaan met meer dan 70 kilometer tegen de klok.