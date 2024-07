Tadej Pogacar zet nog maar eens de puntjes op de i: "Als je me dit vertelde voor de Tour, geloofde ik je niet"

Nummer vijf al voor Tadej Pogacar. De voorlaatste etappe van deze Tour de France zorgde niet voor verschuivingen in de top van het klassement, toch was het opnieuw een fantastische rit. De gele trui blonk dan ook in zijn vel na de finish op de Col de la Couillole: "Ik heb er enorm van genoten, en dat ga ik morgen opnieuw doen."

Zijn 11e ritoverwinning in een grote ronde dit jaar, zijn 16e ooit in de Tour de France. "HIj benadert alleen zichzelf in 2024", merkte onze Renaat Schotte meteen na de finish op. En opnieuw leek het alsof de Sloveen een pak overschot had. "Ik heb er enorm van genoten", steekt de trotse gele trui van wal. "Ook al verliep de rit eigenlijk niet zoals gepland".

"Ik was verbaasd hoe de rit ontplofte op de Col de Braus, waar ik veel ga trainen", vertelt Pogacar.



"Gelukkig was de ploeg er opnieuw om fantastisch werk te leveren, dankzij Marc Soler voorin de koers konden we het economisch aanpakken."



Ook Soudal - Quick Step, met een sterke Mikel Landa, knapte heel wat werk op.



"Het draaide voor ons ook goed uit dat de ploeg van Remco Evenepoel zich op kop zette om tempo te rijden."



Pogacar kwam al kloppend op zijn borst over de meet gebold, met vijf vingers in de lucht. Voor elke overwinning eentje.



"Als je me dit vertelde voor de Tour, geloofde ik je niet. Ik wil deze overwinning delen met iedereen van de ploeg."



"Eén dag in het geel zou ook volstaan hebben om de Ronde van Frankrijk te winnen, maar hem op deze manier pakken is natuurlijk fantastisch."



Eerste achtervolger Jonas Vingegaard ging zijn concurrent meteen na de finish feleciteren. Het respect tussen beide tenoren is dan ook groot.



"Jonas kende enkele moeilijke dagen, maar vandaag toonde hij wat voor een vechter hij is. We weten dat hij sterk is, dat bewees hij vandaag opnieuw", strooit de kopman van UAE Team Emirates met lof.



En wat brengt morgen voor de superman? Overwinning nummer zes?



"Ik wil vooral vooral veilig eindigen in Nice, want het is toch een gevaarlijke tijdrit. Ik kan misschien wat meer van het parcours genieten nu de druk zo hoog niet ligt", sluit Pogacar af met een knipoog.