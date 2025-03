"Hij kan een megacoureur worden": Wielerclub Wattage is onder de indruk van Franse revelatie

Met 2e plekken in de Omloop en Le Samyn is toptalent Paul Magnier (Soudal-Quick Step) veelbelovend begonnen aan de klassiekers. Dat is ook Wielerclub Wattage niet ontgaan. "Ik denk dat er een goede kop op staat", klinkt Tom Boonen hoopvol.

Na enkele moeilijke jaren in de Vlaamse klassiekers lijkt Soudal-Quick Step met Paul Magnier eindelijk weer een opperwolf te hebben.

In Wielerclub Wattage strooiden ze met lof voor de 20-jarige Fransman, die runner-up werd in de Omloop en in Le Samyn.

"Magnier is een goudklompje", is Dirk De Wolf enthousiast. "Ik ben me gaan informeren bij ex-baas Patrick Lefevere en hij zegt dat die eer volledig voor Johan Molly is."

"Molly is de ontdekker van onder meer Enric Mas en Julian Alaphilippe. Hij heeft Magnier enkele jaren geleden uit het mountainbiken weggehaald."

"Toen de jonge Fransman wou stoppen na klierkoorts, heeft Molly hem overgehaald om voort te doen."