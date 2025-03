Valse start voor Andries Ulderink: nieuwe coach van Antwerp buiten strijd met niersteen

Het debuut van Andries Ulderink als hoofdcoach van Antwerp zal mogelijk nog even op zich laten wachten. De Nederlander die dinsdag de ontslagen Jonas De Roeck opvolgde, is buiten strijd met een niersteen.

Het avontuur van Andries Ulderink als nieuwe hoofdcoach van Antwerp is met een valse noot begonnen. De Nederlander werd woensdag afgevoerd naar het ziekenhuis, waar er een niersteen werd vastgesteld.

Ulderink "wordt momenteel verzorgd" in het ziekenhuis, communiceerde Antwerp donderdagochtend. De Nederlander zou normaliter vrijdag worden voorgesteld op de Bosuil, maar het is onduidelijk of die presentatie kan doorgaan.

Zondag zou Ulderink, die de voorbije twee seizoenen al assistent was onder toenmalig coach Mark van Bommel, zijn debuut maken als T1 bij Antwerp. Maar ook achter de match tegen AA Gent staan dus vraagtekens.