Zizou Bergs neemt tegen Amerikaanse qualifier eerste horde op toptoernooi van Indian Wells

Zizou Bergs heeft zich donderdag geplaatst voor de tweede ronde op het toptoernooi van Indian Wells. Onze landgenoot rekende in Californië af met de Amerikaanse kwalificatiespeler Ethan Quinn, het nummer 137 van de wereld. Het werd 7-6 (7/2) en 6-3.

Met een finale in Auckland en een halve finale in Marseille was Zizou Bergs goed aan het tennisseizoen begonnen. Onze landgenoot zakte dan ook met vertrouwen af naar Indian Wells, waar donderdag het "vijfde grandslamtoernooi" van start ging.

Bergs, het nummer 53 van de wereld, trof in de eerste ronde de Amerikaanse kwalificatiespeler Ethan Quinn, het nummer 137 van de wereld. Maar dat verschil in wereldranking toonde zich niet in de eerste set.

Een enthousiaste Quinn zette Bergs meermaals onder druk en kon een tiebreak afdwingen. Daarin vond Bergs net op het juiste moment zijn flow: 7-6 (7/2). In set twee ging Bergs meteen twee keer door de opslag van de 20-jarige Amerikaan. Het begin van het einde.

Bergs liet Quinn nog een break terugpakken, maar bij 6-3 maakte hij het af. Onze landgenoot mag zich in de tweede ronde opmaken voor een duel met de Australiër Alexei Popyrin (ATP 27), die als 26e reekshoofd vrij was in de eerste ronde.