Defensieve stops, de "superkracht" van Toumani Camara: "Hij móet in aanmerking komen voor Verdediger van het Jaar"

do 6 maart 2025 10:44

Toumani Camara is deze week verkozen tot Verdediger van de Maand in de Western Conference. Geen verrassing voor wie de NBA van nabij volgt: onze landgenoot verovert aan de lopende band harten met zijn verstikkende defense. "Hij doet dingen die niemand anders doet en hoort thuis in het rijtje kandidaten voor Defensive Player of the Year", klinkt het in de VS.

"Hij is een van de topverdedigers in de NBA." Aan het woord: Damian Lillard, 9-voudig All-Star. De guard van Milwaukee is een van de vele NBA-spelers die zich de voorbije weken lovend uitlieten over de defensieve kwaliteiten van Toumani Camara. Insiders weten het al een tijdje: onze landgenoot is een gesel in verdediging. LA Lakers-coach JJ Redick noemde Camara onlangs een "banshee", een mythisch wezen dat de dood van een mens aankondigt. Lees: Camara zuigt met zijn verstikkende verdediging het leven uit de aanval.

De eerste "officiële" erkenning voor het defensieve werk van de Belg kwam er pas deze week: Camara werd verkozen tot Defensive Player of the Month in de Western Conference. Dat werd door de NBA in de verf gezet met een knappe compilatievideo, waarin onze landgenoot grossiert in steals en blockshots. Maar Camara doet nog zoveel meer zaken op het veld die je niet meteen terugziet in de courante statistieken: hij bezorgt aanvallers grijze haren door op zijn kenmerkende manier full-court te verdedigen en hij is bovendien zo veelzijdig dat hij op bijna alle posities kan verdedigen.

Camara verdedigt steevast op de beste speler van de tegenstander, ongeacht lengte of positie. Hij is de enige speler in de NBA dit seizoen die vaker dan 50 keer verdedigde op de voornaamste 2 MVP-kandidaten, Shai Gilgeous-Alexander en Nikola Jokic. De eerste meet 1,98m en is wellicht de beste point-guard in de huidige NBA, de tweede is 2,11m en met voorsprong de beste center. Lengte, positie, status van de tegenstander: Camara heeft er lak aan. "We weten niet waar zijn limieten liggen", sprak Portland-coach Chauncey Billups een tijdje geleden over zijn defensieve anker. "En dat zullen we misschien ook niet te weten komen, want hij zal progressie blijven maken."

Defensieve stops als "superkracht"

Ondanks alle lof aan het adres van Camara lijkt nog niet iedereen doordrongen van de kwaliteiten van onze landgenoot. Want opvallend: bij de bookmakers prijkt de Belg niet eens in de top 10 in de lijstjes van kandidaten voor de trofee van Defensive Player of the Year (DPOY). "Absurd. Hij móet echt in aanmerking komen voor die prijs", vindt Tom Haberstroh. De Amerikaan is de data-analist van de Portland Trail Blazers en kan als geen ander de defensieve impact van Camara analyseren en inschatten. Volgens Haberstroh wordt één grote kwaliteit van Camara al te vaak over het hoofd gezien: zijn "defensieve stops". Dat is de optelsom van Camara's defensieve acties die rechtstreeks leiden tot een balverlies van de tegenstander.

"Defensieve stops zijn Toumani z'n superkracht, zijn zuurstof", schrijft Haberstroh in zijn blog. Bij die defensieve stops horen niet alleen de steals en de blockshots, maar onder meer ook de "charges": het uitlokken van een aanvallende fout van de tegenstander. Niemand in de NBA forceert meer "charges" dan Camara en in het lijstje met defensieve stops moet onze landgenoot slechts één speler laten voorgaan: Atlanta-guard Dyson Daniels.

Toumani Camara doet dingen die niemand anders doet. Tom Haberstroh