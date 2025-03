Rijdt Tadej Pogacar dit voorjaar dan toch al Parijs-Roubaix? "Als de vorm goed is misschien wel"

Het was Tim Wellens die Tadej Pogacar begin februari op sleeptouw nam tijdens de verkenning van Parijs-Roubaix. De beelden die de wereldkampioen postte, deden de wielersites net niet ontploffen.



Maar zijn team en Pogacar zelf waren er snel bij om de geruchten over een eerste deelname dit voorjaar weg te wuiven. Tot nu.



De Franse zender RMC Sport kon Pogacar strikken voor zijn uitzending van Bartoli Time, die zondag op antenne komt. Nu al werd er een klein fragment gelost, waarin de Sloveen zijn Roubaix-ambities voor het eerst niet verbergt.



"Ik moet toegeven dat de verkenning mij heeft geprikkeld. Ik dacht eigenlijk dat die koers te zwaar zou zijn voor mij, maar ik heb ondervonden dat het toch mogelijk moet zijn."

"De kans is groot dat ik in de nabije toekomst aan de start zal staan. Ik kan nog niet zeggen of dat dit jaar al is of pas volgend jaar."



"Maar het kan dus dat ik dit jaar al meedoe. Als de vorm goed is, waarom niet? Maar laten we het voorlopig nog een verrassing houden."