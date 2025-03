Wie volgt Lotte Kopecky op in de Strade Bianche? De wereldkampioene is de grote afwezige in Toscane, maar voor de rest tekenen vrijwel alle toppers present. Kijk zaterdag vanaf 11.45 uur op VRT 1 (aansluitend op VRT Canvas) en op VRT MAX naar de grindkoers in Italië.