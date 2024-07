Krijgen we een slotnummer van Pogacar te zien? "Bergaf kan hij de tijdrit verliezen"

za 20 juli 2024 20:17

De voorlaatste dag van de Ronde van Frankrijk editie 111 is achter de rug. Wat minder verwacht werd, is toch uitgekomen: we kregen een fascinerende etappe te zien. Renaat en José zagen een Evenepoel met lef, een glimlachende Vingegaard en een frisse Pogacar. "Als je "all in" gaat, kun je natuurlijk op een counter lopen."

Renaat Schotte: "Gisteren zei Pogacar dat hij de vlucht zou laten rijden. Uiteindelijk was hij bijna verplicht om te winnen en overtreft hij opnieuw de verwachtingen."



José De Cauwer: "Ja, maar vooral het begin was indrukwekkend. Die eerste klim: wat daar allemaal te zien was ... Klassementsmannen kwamen in de problemen, Visma-Lease a Bike probeerde het spel te spelen en Carapaz haalde een stoot uit."



"Dan gebeurt het inderdaad dat Pogacar zegt: laat het maar rijden. Ook krijgt Evenepoel dan nog een idee: toch die tweede plek aanvallen, met in het achterhoofd dat Vingegaard gisteren niet super was."



"Uiteindelijk ga je dan "all in" met je team en loop je toch op een counter.



Renaat Schotte: "Een counter van een dubbele Tourwinnaar wel."



José De Cauwer: "Een counter is een counter hé! Je speelt dat spel om te winnen. Uiteindelijk kom je tot de conclusie dat Vingegaard sterker was. Remco geeft dat ook toe na de rit: een dubbele Tourwinnaar, dat is toch iets anders. Maar geen man overboord natuurlijk."

Paniek in de tent

Renaat Schotte: "Wat heeft jouw arendsoog gezien vandaag? Kon de lijn van de beginfase niet doorgetrokken worden?"



José De Cauwer: "Als dat gelukt was, waren er nu nog renners aan het binnenkomen. Niemand kon dat overleven, onmogelijk. Goeie renners werden gelost na amper 15 kilometer koers. Het was alle hens aan dek!"



Renaat Schotte: "Het ontplofte op het trainingsbergje van Pogacar, die daar waarschijnlijk elke vierkante centimeter kent.



José De Cauwer: "Al had hij er wel zelf niets mee te maken. De gele trui volgde gewoon, tot plots iedereen losgelaten werd. Daarna kwamen ze in het peloton tot de conclusie: het is nog geen zondag."

Pogacar met of zonder handrem?

Renaat Schotte: "Denk je dat Pogacar iemand is die rekening houdt met de mening van de buitenwereld?"



José De Cauwer: "Weinig denk ik, en dat is maar best ook."



Renaat schotte: "Je glazen bol dan: zie je een nieuwe overwinning voor Pogacar morgen of toch ergens sneeuw?"



José De Cauwer: "Toch wel een beetje sneeuw. Ik zal de vraag terugkaatsen: Denk jij dat Pogacar morgen met de handrem op gaat rijden?"



Renaat Schotte: "Bergop niet, maar bergaf waarschijnlijk wel. In de afdaling liggen enkele technische stroken, daar kun je de tijdrit wel verliezen. Al klimmend kun je wel het meeste tijd pakken, natuurlijk."



De vraag is: heeft Remco meer afgezien dan de rest? Ik denk het niet. José De Cauwer

José De Cauwer: "Ik kijk er naar uit, de glazen bol is wat troebel. Tot gisteren zou ik altijd Remco gezegd hebben, vandaag begin ik te twijfelen. Niet door het feit dat hij nu op een minuut van Vingegaard is gefinisht, maar omdat we een super frisse Pogacar zien."

"De vraag is: heeft Remco nu meer afgezien dan die andere mannen? Ik denk het niet. Zullen we zien wie de beste tijdrijder is? Dat weet ik ook niet."



Renaat Schotte: "Terug naar Vingegaard, die was blij met die bijna minuut bonus.



José De Cauwer: "Heel blij. Hij was opgelucht. Zeker als je ziet dat hij twee dagen geleden nog in de armen lag van zijn vriendin, bijna als een gebroken man. Vandaag glunderde hij en was hij heel blij met de tweede plek."