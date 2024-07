Bini Girmay na historische groene trui: "Kwam gewoon naar hier om te tonen dat ik geen slechte renner ben"

Opnieuw geschiedenis geschreven. Biniam Girmay mag zich de eerste Afrikaanse eindwinnaar van het puntenklassement in de Tour de France noemen. De man uit Eritrea kwam emotioneel en onder luid gejuich aan onder de finishboog: "Om eerlijk te zijn, ik weet niet wat te zeggen."

"Dit is de dag van mijn leven."



Biniam Girmay kon het zelf amper geloven: de spurtbom van Intermarché-Wanty schrijft geschiedenis en is de eerste Afrikaanse groenetruiwinnaar ooit van de Tour de France.



"Vanmorgen werd ik wakker en kon ik enkel God bedanken voor deze prachtige dag. Dit is gewoon fantastisch", vertelt Girmay na de meet terwijl hij een traantje wegpinkte.