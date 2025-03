Jasper Philipsen eindigt 3e: "Misschien ben ik een beetje vergeten hoe ik een sprint moet winnen"

Een halve massasprint in Ninove? Dan schrijf je Jasper Philipsen normaal gezien al zachtjes op, maar de kopman van Alpecin-Deceuninck eindigde 3e na Soren Waerenskjold en Paul Magnier. "Ik was niet sterk genoeg op het einde", gaf hij eerlijk toe.

In de UAE Tour kwam zijn sprint er vorige week nog niet uit en ook in de Omloop Het Nieuwsblad rinkelde de kassa niet.

Jasper Philipsen had voorspeld dat hij dit voorjaar meer renner dan sprinter zou zijn en maakte ook indruk op de hellingen en op de Muur.

Maar in Ninove kwam hij niet als winnaar uit de loterij. "Of ik kan leven met mijn 3e plaats? Zeker. Als je dit vooraf had gezegd, dan zou ik tevreden geweest zijn."

"Je hoopt natuurlijk dat je een sprint kan winnen, maar ik was niet sterk genoeg op het einde. Ik voelde dat Soren (Waerenskjold) de sterkste was."

"Je moet je daar dan bij neerleggen", aldus Philipsen, die Wout van Aert opzocht in de sprint. "Ik zat lang bij hem, want ik dacht dat hij nog frisse benen zou hebben."

"Maar ik moest van iets te ver komen. En ik had niet echt mijn sprintbenen. Misschien ben ik een beetje vergeten hoe ik een sprint moet winnen."