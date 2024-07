Geen breuken, wel hechtingen en blauwe plekken bij Girmay: "Hij zal klaar zijn om verder te racen"

Goed nieuws voor de groene trui. Na zijn jammerlijke val in de slotfase van rit 16 werden geen breuken vastgesteld bij Biniam Girmay. Hij kampt wel met heel wat blauwe plekken en twee hechtingen in zijn rechterelleboog. "Ondanks deze tegenslag is hij klaar om verder te racen", laat Intermarché-Wanty weten.

In de teambus van Intermarché-Wanty was er even flinke paniek. Biniam Girmay ging in aanloop naar de sprint tegen het asfalt en kwam gehavend over de streep.

Zijn team liet de groene trui meteen doorrijden naar de radiologie en vreesde al voor breuken. Maar nu komt er een geruststellende update.

"Goed nieuws, geen breuken bij Biniam Girmay", post Intermarché-Wanty op sociale media. "Onderzoeken hebben getoond dat Biniam kneuzingen heeft in zijn rechterschouder, elleboog en knie."

"Voor de blessure aan zijn rechterelleboog waren twee hechtingen nodig. Ondanks deze tegenslag toonde Biniam vechtlust en zal hij klaar zijn om verder te racen."

Zo kan de Eritrereër zijn groene trui morgen gewoon verdedigen in de heuveletappe naar Superdévoluy.