Domper op de feestvreugde: juichende Kaden Groves krijgt geel en wordt gedeclasseerd

Kaden Groves piloteerde Jasper Philipsen met verve naar winst in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar de Australiër was iets te gelukkig met de zege van zijn kopman. Hij juichte in de achtergrond, wat sinds kort verboden is. Het leverde hem een gele kaart en een declassering op.

De UCI heeft de veiligheidsregels sinds kort aangescherpt en een opvallende passage gaat over het vieren van een overwinning.

Als ploegmakker van de winnaar kun je maar beter je emoties in bedwang houden, want juichen in het peloton wordt niet langer getolereerd.

Kaden Groves had de rode loper uitgerold voor Jasper Philipsen op de Brugsesteenweg en begon simultaan te feesten met zijn kopman.

Mag niet, zo oordeelde de jury. De gelegenheidsloods van Alpecin-Deceuninck kreeg geel en werd teruggezet naar de laatste plaats van het peloton in de uitslag.

Het reglement bestraft renners die in een sprint hun collega's in gevaar brengen. Dat gaat over juichen, bewust in de weg blijven rijden, praten in het oortje of je handen van je stuur houden.