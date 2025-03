Jasper Philipsen is de man van het openingsweekend: "Ik had nochtans niet de beste benen op de klimmetjes"

zo 2 maart 2025 17:05

Na zijn 3e plaats in de Omloop verklaarde hij nog dat hij vergeten was hoe hij een sprint moest winnen, vandaag was hij in Kuurne-Brussel-Kuurne wel de beste leerling van de klas. Met dank aan een meesterlijke lead-out. "Het is super dat we deze jongens op één lijn krijgen", jubelde winnaar Jasper Philipsen.

Je kan je 27e verjaardag in mindere omstandigheden vieren. Jasper Philipsen deed zijn duit in het zakje met winst in Kuurne-Brussel-Kuurne. "Ik kan het niet echt geloven", reageerde de winnaar. "Dit geeft me misschien meer kracht voor een extra jaartje." "Zonder mijn sterke team zou dit niet mogelijk geweest zijn", bedankte de kopman van Alpecin-Deceuninck. "Ik had hier een van de sterkste lead-outs met Jonas Rickaert en Kaden Groves. Groves doet hier even een parttime job, want normaal kan hij zelf ook winnen op het allerhoogste niveau."

Ik ben blij met hoe het dit jaar gelopen is, want de voorbije jaren is het openingsweekend nooit echt een succes voor ons geweest. Jasper Philipsen