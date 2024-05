Verstappen twijfelt niet na vertrek van topontwerper Newey: "Ik blijf, dit is niet zo'n drama"

vr 3 mei 2024 06:55

Max Verstappen kreeg veel vragen over het vertrek van Newey.

De toekomst van wereldkampioen Max Verstappen ligt nog steeds bij Red Bull. Dat heeft de Nederlander bevestigd voor de Grote Prijs in Miami. Hij maakt zo een einde aan de speculaties na het vertrek van topontwerper Adrian Newey bij de racestal. "Natuurlijk had ik hem liever bij het team gehouden, maar het is niet zo'n drama als iedereen nu doet uitschijnen", zei Verstappen.

Het ging de voorbije dagen niet zozeer om het circuit in Miami, maar wel om het geruchtencircuit binnen de Formule 1. De reden? Het officiële vertrek van Adrian Newey, een vooraanstaand ontwerper, bij Red Bull. Newey werd meteen aan nieuwe ploegen gelinkt, maar ook goudhaantje Max Verstappen zou door het vertrek van Newey twijfelen aan zijn toekomst bij Red Bull. Zo verscheen in de Duitse pers het gerucht dat de Nederlander zou nadenken over een verhuis naar Mercedes. Daar is immers een plekje vrij door het vertrek van Lewis Hamilton. En dus hadden de journalisten heel veel vragen voor Verstappen in Miami. "Mijn toekomst is bij Red Bull", verklaarde de Nederlander. Hij ging ook in op de geruchten dat ze bij Mercedes 250 miljoen euro voor hem zouden hebben klaarliggen. "Ik zou nooit puur voor het geld vertrekken. Ik ben blij met wat ik nu verdien. Het gaat voor mij om sportieve prestaties."

Op dit moment blijf ik. Maar in de sport, en in het leven, weet je nooit wat er gebeurt. Zeg nooit nooit. Max Verstappen

Maar die sportieve prestaties zouden volgens heel wat kenners onder druk komen te staan door het vertrek van Newey. "Ik denk dat de pers nu veel verhalen verzint omdat ze niet goed weten hoe een Formule 1-team echt werkt. Ik weet dat de technische ploeg hier heel erg sterk is, ook zonder Newey." "Dat hebben ze de voorbije jaren wel bewezen. Dit lijkt voor de buitenwereld heel dramatisch, maar als je weet hoe dit team echt werkt, dan besef je dat het heus niet zo'n drama is." "Natuurlijk had ik Newey liever bij het team gehouden", gaf Verstappen wel toe. "Voor zijn kennis, voor zijn persoonlijkheid en omdat hij nu zijn kennis met een andere ploeg kan delen. Maar als iemand wil vertrekken, moet je hem laten vertrekken." Dus Verstappen blijft bij Red Bull. Al gooide hij helemaal op het einde van zijn persconferentie toch nog een knuppel in het hoenderhok. "Op dit moment blijf ik. Maar in de sport, en in het leven, weet je nooit wat er gebeurt. Zeg nooit nooit."