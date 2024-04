Zet vertrek van "hét meesterbrein" kaalslag in bij Red Bull? "Dan lijkt Ferrari betere plek voor Verstappen"

Met 4 overwinningen in 5 races leek Max Verstappen de crisis even te hebben weggeblazen bij Red Bull. Maar lang blijft het niet stil bij de wereldkampioen.

De BBC kwam gisteren met het nieuws dat Adrian Newey opstapt. De topontwerper heeft zijn buik vol van de interne machtsstrijd bij de Oostenrijkse renstal en de hetze rond teambaas Christian Horner.

Een aardschok, want in 20 jaar bij Red Bull was de Brit hét meesterbrein achter de wagens die 7 wereldtitels opleverden voor Sebastian Vettel en Verstappen.

"Hij is dé meesterontwerper van Red Bull", beaamt Frank Woestenburg van FORMULE 1 Magazine. "Hij heeft nog steeds een groot aandeel in het huidige succes."

Wat maakt de Brit nu zo goed? "Hij is niet alleen master in aerodynamica, maar is ook performance engineer én vehicle dynamics engineer geweest."

"Kortweg, hij is een van de weinigen die alle aspecten van de F1-wagen kent", vult motorsportingenieur Massimiliano Bottiglieri aan. "Dat maakt hem zo sterk. Die kennis kan hij ook omzetten in een winnende machine. Hij is een mastermind in het hele spel."