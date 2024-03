Aardverschuiving bij de topteams: hoe de transfer van Hamilton zelfs Red Bulls dominantie zal overschaduwen

Zelfs als hij alle 24 races wint, zal het niet al Max Verstappen zijn wat de klok slaat. Met zijn spraakmakende transfer richt Lewis Hamilton ook de schijnwerpers op de concurrentiestrijd tussen Ferrari en Mercedes. Wie trekt aan het langste eind? Lees het in deel 3 van onze voorbeschouwing op het F1-seizoen.

"Er is maar één team dat een grote stap vooruit lijkt te hebben gezet. Helaas, dat was het team dat vorig seizoen al het snelste was."

McLaren-teambaas Andrea Stella laat er na de testdagen geen twijfel meer over bestaan: Red Bull is alweer de gedoodverfde favoriet.

"Ik denk dat 19 rijders in de paddock nu al weten dat ze de wereldtitel niet zullen winnen", voorspelde ook Fernando Alonso.

Kan een team dat vorig seizoen 21 van de 22 races won, eigenlijk nog beter doen? Wereldkampioen Max Verstappen, die 19 zeges voor zijn rekening nam, ziet alvast op de straatcircuits nog ruimte voor verbetering.

Details dus. De Nederlander staat sinds mei 2022 ononderbroken aan de leiding van het WK-klassement. Ook nu lijkt Red Bull met gewaagde updates weer een kampioenenwagen te hebben ontwikkeld.

En ook de mogelijke bom onder het 20e F1-seizoen van Red Bull is ontmanteld. De klacht tegen teambaas Christian Horner voor grensoverschrijdend gedrag is weerlegd. De succesformule van de wereldkampioen blijft dus overeind.

Of zo leek het toch, want aan de vooravond van de eerste GP werd mogelijk bewijsmateriaal gelekt naar alle F1-bonzen. Horner zit zo nog altijd in nauwe schoentjes.