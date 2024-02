Een stoelendans van ruim 100 jaar F1-ervaring: hoe de staartteams een opmars willen forceren

wo 28 februari 2024 11:37

De laatsten zullen de eersten zijn? Dat hopen Williams, Haas, Kick Sauber en RB maar al te hard in 2024. De staartteams van het vorige F1-seizoen zijn razend ambitieus, bewijzen de vele verschuivingen in de bezetting. Levert dat succes op? Lees het in deel 1 van onze voorbeschouwing op het F1-seizoen.

Vraagstukken staartteams: Is de revival nu echt ingezet bij Williams?

Kan RB met de hulp van zijn grote broer een inhaalbeweging maken?

Minder gevloek, meer succes? Hoe doet Haas het zonder uithangbord Günther Steiner?

Kick Sauber: een cruciale overgangsperiode richting Audi?

Het voorbeeld van Williams

Zien we het roemrijke Williams ooit nog terug aan de top? Veroverde het in de jaren 90 nog wereldtitels met ronkende namen als Alain Prost, Nigel Mansell, Damon Hill en Jacques Villeneuve, dan is het de laatste jaren een strijd om niet laatste te eindigen. In 2022 bereikte de Britse renstal het dieptepunt: met amper 8 punten eindigde het troosteloos laatste in het constructeurskampioenschap, op ruime afstand van de concurrentie.



Alex Albon (4 punten) en Nicholas Latifi (2 punten) mochten invaller Nyck de Vries zelfs nog bedanken voor wat extra puntenoogst. Hoog tijd om het roer om te gooien, oordeelden de Amerikaanse eigenaars. Enter James Vowles, een man die weet wat ervoor nodig is om een team naar de top te loodsen.

James Vowles.

James Vowles begon aan zijn F1-carrière bij British American Racing in 2001 en bleef het team trouw bij de transformaties naar Honda, Brawn GP en uiteindelijk Mercedes.

Zo was hij de hoofdstrateeg bij de wereldtitel van Jenson Button in 2009 en vierde hij 7 wereldtitels en 8 constructeurstitels op een rij bij Mercedes. En al die jaren onder de vleugels van de ervaren Toto Wolff kon Vowles vorig seizoen toepassen bij zijn eerste kans als teambaas van Williams. Hij voerde drastische veranderingen door volgens zijn recept: "Ik ben een nerd", zegt hij in Drive to Survive. "Ik kijk naar de data, dat is de enige manier om progressie te boeken." Die ommezwaai had succes: dat Williams 7e eindigde voor Alfa Romeo, AlphaTauri en Haas overtrof zelfs de verwachtingen van de 44-jarige Brit.

De hoop is dan ook groot dat de revival is ingezet bij Williams. Alex Albon, die in 2021 nog een jaartje aan de zijlijn stond, is na een sterk seizoen plots een kanshebber voor het vrijgekomen zitje bij Mercedes volgend jaar. Ook Red Bull zou Albon als vervanger van Sergio Perez willen.

Als Albon zijn visitekaartje dit seizoen nog eens kan afgeven en ploegmaat Logan Sargeant wat consistenter kan presteren, lijkt Williams in 2024 zelfs te mogen dromen van het middenveld.

Alex Albon en Logan Sargeant.

Stoelendans bij RB

Is ervaring dan de oplossing? Het sterke verhaal van Williams lijkt de concurrentie te hebben geïnspireerd. Ook RB, het dochterteam van Red Bull, spekte voor 2024 zijn renstal met bakken ervaring. Vorig jaar al werd rookie Nyck de Vries halfweg het seizoen vervangen door Daniel Ricciardo, goed voor 8 overwinningen op zijn palmares. En ook aan de top werd duchtig geschoven. Het vertrek van teambaas Franz Tost, die 18 jaar de plak zwaaide in Faenza, werd opgevangen met de komst van Laurent Mekies, voormalig racedirecteur van Ferrari. De Fransman laat zich goed omringen voor zijn eerste seizoen aan het hoofd van RB. Met ook nog Tim Goss, die de wereldtitels van Senna, Hakkinen en Hamilton nog meemaakte bij McLaren, Alan Permane (ex-Renault/Alpine) en Guillaume Cattelani (ex-Lotus/Red Bull) haalt het team maar liefst 107 jaar F1-ervaring erbij.

Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo.

Reken naast de injectie van ervaring bij RB nog de nauwe samenwerking met Red Bull, en je begrijpt waarom de concurrentie zich stilaan zorgen maakt over het "kleine broertje" van de wereldkampioen. Zeker nu er sinds enkele jaren een budgetplafond is in de Formule 1, lijkt RB wel eens een snelle inhaalbeweging te kunnen maken. Zak Brown, de CEO van McLaren, liet zich in Bahrein dan ook kritisch uit over de alliantie. Het zal RB koud laten. Met de ervaren Ricciardo en Yuki Tsunoda, die aan zijn 4e F1-seizoen begint, hoopt het Italiaanse team beter te doen dan de 8e plek van vorig seizoen. Voormalig teambaas Franz Tost koesterde altijd de hoop om eens 5e te eindigen, maar raakte nooit verder dan P6 in het WK voor constructeurs. Lukt het na het afscheid van de Oostenrijker wel?

Haas zonder Steiner

Wat RB nooit lukte, daar slaagde Haas in zijn 3e seizoen wel al in. In 2018 verbaasde het Amerikaanse team met een 5e plek in de eindstand. Een eenmalige uitschieter? Na P8 in 2022 wilde Haas verder opschuiven naar de middenmoot. Dat ze nu aan het nieuwe seizoen beginnen met een andere teambaas, toont hoe dat is afgelopen. In plaats van vooruitgang te boeken, zakte Haas af naar de laatste plaats. Uithangbord Günther Steiner, befaamd voor zijn sappige uitspraken in de Netflix-reeks Drive to Survive, werd opzijgeschoven. "Na 8 jaar en 160 races hebben we nog nooit op een podium gestaan", foeterde geldschieter Gene Haas. "Ik ben beschaamd dat we niet beter konden doen." En volgens de eigenaar is het wel degelijk mogelijk om beter te doen met de beschikbare middelen. Zeker omdat het heel wat onderdelen krijgt van Ferrari, het enige team dat Red Bull van een overwinning kon houden vorig seizoen. Aan de Japanner Ayao Komatsu, sinds 2016 hoofdingenieur bij Haas, om beter te doen dan Steiner. Met Kevin Magnussen (31) en Nico Hülkenberg (36), allebei gepokt en gemazeld in de Formule 1, heeft hij alvast de nodige ervaring om punten te pakken.

Kevin Magnussen en teambaas Ayao Komatsu.

Overgangsperiode voor Kick Sauber?

Stevige omwentelingen bij Williams, RB en Haas, maar het staat in schril contrast met de facelift die Sauber ondergaat.

Het team dat vorig seizoen nog als Alfa Romeo op de startgrid stond, telt ongeduldig af tot 2026. Dan worden de nieuwe motorenregels van kracht en stapt Audi als motorenleverancier in de strijd.

Zijn 2024 en 2025 dan overgangsjaren onder de naam Kick Sauber? Niet echt. Het Zwitserse team heeft er alle belang bij om beter te doen dan de voorlaatste plek van vorig seizoen.

Sauber is vastberaden om aan Audi te bewijzen dat het een wagen kan afleveren waarin hun eerste F1-motor kan uitblinken.

En Andreas Seidl, die McLaren verliet om bij Sauber de overgang naar Audi te begeleiden, mikt ook op sterke prestaties om de beste rijders te kunnen overtuigen.

Nu Carlos Sainz zonder F1-zitje zit in 2025, wil Seidl de Spanjaard maar al te graag vastleggen. Het zou een symbolische samenwerking kunnen zijn, zeker omdat Carlos Sainz sr. dit jaar de Dakar-rally won met Audi. Ook de ervaren Valtteri Bottas en Zhou Guanyu hebben er dit seizoen dan ook alle belang bij om sterk te presteren als ze nog wat langer in de Formule 1 willen vertoeven.

Zhou Guanyu en Valtteri Bottas.

Zo eindigde de strijd onderin vorig jaar: