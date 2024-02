5 lessen na F1-testdagen: concurrenten buigen voor Red Bull, Ferrari heeft nog wat hoop

za 24 februari 2024 08:51

Na drie dagen testen in Bahrein bestaat er nog minder twijfel over: Red Bull en drievoudig wereldkampioen Max Verstappen zijn de uitgesproken favoriet in 2024. Voor de kandidaat van dichtste belager legde Ferrari enkele overtuigende argumenten op tafel.

1. "Red Bull wil concurrentie vernietigen"

Het glimlachje van Gianpiero Lambiase, de vaste race-ingenieur van Max Verstappen, was veelzeggend na de eerste testdag in Bahrein. De Nederlander had een foutloos parcours gereden en bovendien nog eens de snelste tijd geklokt. Ook de concurrenten keken toen al met een frons naar de Red Bull. Terwijl de meeste F1-renstallen met hun ontwerp waren opgeschoven naar de RB19, de dominante wagen die Red Bull vorig seizoen 21 op 22 opleverde, was de RB20 alweer fors veranderd. Nog beter dan vorig seizoen? De wereldkampioen toonde alvast geen zwakheden in Bahrein. Fernando Alonso trok al zijn conclusies: "Ik denk dat 19 rijders in de paddock nu al weten dat ze de wereldtitel niet zullen winnen", zei de Spanjaard. Alonso stond niet alleen in die mening. "Ik denk dat Red Bull duidelijk in de verte is", zei zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. "Het lijkt wel alsof ze de concurrentie willen vernietigen", vulde Daniel Ricciardo aan. Weinig hoopgevende boodschappen voor de concurrentie, al zal Verstappen het wel graag horen.

2. Ferrari tankt vertrouwen

Bij Ferrari leggen ze zich nog niet op voorhand neer bij opnieuw een dominant seizoen van Red Bull. Net als bij de testdagen van vorig jaar lijkt de Scuderia de grootste belager te kunnen zijn van de wereldkampioen. Carlos Sainz, die aan zijn laatste seizoen bij Ferrari begint, klokte op dag 2 alvast de snelste tijd van de drie testdagen. Met 1'29"921 benaderde de Spanjaard zelfs de tijd waarmee Verstappen vorig jaar de polepositie pakte in de eerste race in Bahrein. Een snel rondje was vorig seizoen niet het probleem van Ferrari. Het probleem was dat het uit zijn 7 poleposities slechts 1 overwinning kon puren, vooral omdat de rode bolide zijn banden te snel naar de filistijnen hielp. Dat euvel leek in Bahrein wat verholpen. "De wagen reageert zoals we willen", besloot Charles Leclerc hoopvol. "De basis is beter dan in het begin van vorig seizoen." Bij de simulatie van het kwalificatietempo komt Ferrari alvast als nummer 2 naar boven, op 22 honderdsten van Red Bull.

3. Mercedes voorzichtig positief

Na 2 jaar op een rij de bal te hebben misgeslagen, hoeden ze zich bij Mercedes voor al te forse uitspraken. Toch zijn er tekenen dat de Duitse renstal voorzichtig positief mag zijn. Lewis Hamilton en George Russell stelden allebei dat de W15 betrouwbaarder aanvoelt dan zijn voorganger. "Vorig jaar was het heel uitdagend om de wagen te besturen", zei Russell. "We hadden er geen vertrouwen in en het voelde alsof de wagen ons in iedere bocht wilde bijten. Nu lijkt het alsof we qua consistentie een heel goede stap hebben gezet." Ook Hamilton vindt dat er "een goede basis" is om op voort te bouwen, al spreekt de Brit zeker nog niet over een 8e wereldtitel. Simulaties tonen wel dat Mercedes qua racetempo het dichtst bij Red Bull zou zitten, op een fractie gevolgd door Ferrari.

4. McLaren of Aston Martin

Aston Martin was vorig jaar dé verrassing van het seizoensbegin, maar kon die positie niet vasthouden. De doorontwikkeling van de wagen bleek een probleem. Dat was dan weer net de sterkte van McLaren, dat na een desastreuze start nog de grootste uitdager van Red Bull werd. Wat krijgen we dit seizoen te zien? "Lastig om te zeggen", verwoordt Fernando Alonso het. Red Bull noemde Aston Martin "verrassend sterk" tijdens de testdagen, maar Alonso blijft voorzichtig. "McLaren liet vorig jaar zien dat het niet uitmaakt hoe je aan het jaar begint."



De hype is misschien minder groot rond Aston Martin dan vorig jaar, maar Alonso en Stroll lijken toch weer achter het stuur van een degelijke bolide te mogen kruipen. Al gaf McLaren misschien een nog betere indruk, ondanks wat kleine problemen tijdens de testdagen. "Het is duidelijk dat we nog werk moeten verzetten voordat we Red Bull bij kunnen houden. Ook Ferrari lijkt ons een stap voor te zijn", zei Oscar Piastri. Maar McLaren lijkt Mercedes wel te kunnen uitdagen.

5. Alpine in moeilijkheden