Start de motoren: 5 nieuwigheden om naar uit te kijken in de Formule 1 in 2024

Met de testdagen in Bahrein staat het nieuwe F1-seizoen voor de deur. Het is wachten tot 2026 voor een grote omwenteling, maar toch zijn er wat nieuwigheden om naar uit te kijken. Een overzicht.

Het lijkt vaste prik te worden: elk jaar stelt F1-eigenaar Liberty Media wel een kalender voor met een recordaantal races op.

Moest Lewis Hamilton in 2014 nog 19 races afwerken voor zijn eerste wereldtitel bij Mercedes, dan moet de zevenvoudige wereldkampioen in zijn laatste seizoen bij de Duitse renstal 5 races extra in actie komen.

Met de terugkeer van de GP van China na 4 jaar afwezigheid staan er 24 races op de F1-kalender, alweer één race erbij tegenover vorig seizoen. Tussen 2 maart en 8 december reist het F1-circus naar 21 landen op 5 continenten.

2 maart, is dat geen zaterdag? Dat klopt. Vanwege de ramadan vindt de openingsrace in Bahrein een dag eerder plaats, net als de 2e race van het seizoen in Saudi-Arabië.

Om het lange seizoen toch wat behapbaar te maken en de ecologische voetafdruk ietwat te verminderen, werd wel geschoven met de races. Zo werd de GP van Japan van het najaar naar april verplaatst, waar het logischer ligt voor de GP van China.

De GP van Qatar is in 2024 dan weer de voorlaatste race op de kalender. Niet alleen is het dan minder heet aan de Perzische Golf, het is ook minder ver reizen voor de seizoensfinale in Abu Dhabi.