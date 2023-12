Formule 1 plant weer 6 sprintraces in, Spa-Francorchamps staat plekje af

Ook in 2024 krijgen zes GP's in het wereldkampioenschap Formule 1 een sprintrace. De Grote Prijs van België is daar deze keer niet bij. Formula 1 maakte bekend dat de sprintraces bij de Grands Prix van China (20 april), Miami (4 mei), Oostenrijk (29 juni), de Verenigde Staten (19 oktober), Sao Paulo (2 november) en Qatar (30 november) zullen plaatsvinden.