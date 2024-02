McLaren en Aston Martin als hemelbestormers? Waarom de topteams ook over hun schouder kijken

do 29 februari 2024 09:18

Wordt de F1-hiërarchie door elkaar geschud? Met McLaren en Aston Martin kloppen een historische reus en een hyperambitieuze nieuwkomer op de deur. Moeten Ferrari en Mercedes op hun tellen beginnen te passen? Lees het in deel 2 van onze voorbeschouwing op het F1-seizoen.

Vraagstukken middenmoters: Trekt McLaren lijn door van tweede seizoenshelft en legt het kibbelende(?) topteams vuur aan de schenen?

Aston Martin: het korte sprookje definitief ten einde?

Dramatische testdagen voor Alpine, loopt het Franse team een (sacre) blauwtje?

Doet McLaren beter dan Mercedes?

17e en DNF in Bahrein, 17e en 15e in Saudi-Arabië. Het zijn resultaten die je bij een staartteam verwacht, niet bij McLaren, het op een na succesvolste team uit de F1-geschiedenis. Groot was dan ook het ongeloof bij de seizoensstart van McLaren vorig jaar. "We zijn gewoon het slechtste team", sakkerde Lando Norris in Jeddah. Toch zou Norris nog een van de grootste "uitdagers" worden van wereldkampioen Max Verstappen. Dankzij een uitgekiend pakket upgrades begon de McLaren vanaf de GP van Oostenrijk tekenen van beterschap te vertonen. Uiteindelijk zou Norris nog 6 keer 2e worden. In Japan en Qatar stonden Norris en ploegmaat Oscar Piastri zelfs samen op het podium. En Piastri won als rookie ook nog de sprintrace in Qatar.

Lando Norris en Oscar Piastri in Japan.

Dat McLaren na een barslechte start nog 4e werd in het constructeurskampioenschap, heeft het geloof van de Britse renstal aangezwengeld dat er meer mogelijk is. Sinds 2013 moest McLaren steevast vrede nemen met de 4e, 5e of 6e plek, met uitzondering van een 3e plek in 2020. Vastgeroest in het middenveld? Daar wil het team nu echt wel komaf mee maken.

Niet alleen heeft McLaren met Norris en Piastri een van de meestbelovende rijdersduo's op de startgrid, het zal ook nog sneller met upgrades kunnen komen. Eind vorig jaar opende het de deuren van zijn gloednieuwe windtunnel. De testdagen verliepen niet vlekkeloos voor de Britse renstal, maar toch al hoopgevender dan de drama's in 2022 en 2023. "De wagen is op sommige vlakken echt wel vooruitgegaan", zei Lando Norris.

"De kloof met Ferrari en Red Bull zullen we nog niet kunnen dichten. We lopen duidelijk ver achter en Bahrein is nooit een goed circuit geweest voor ons." Toch tonen simulaties dat McLaren een bedreiging kan vormen voor Mercedes. Regelmatig meestrijden voor het podium is alvast het hoofddoel. En stiekem zal Lando Norris wel dromen van zijn allereerste F1-zege. Dat rookie Piastri al een sprintrace won, zal hem alleen maar meer gemotiveerd hebben.

De omgekeerde beweging bij Aston Martin

Wat heeft Aston Martin uitgestoken? De concurrenten trokken grote ogen bij de start van vorig seizoen. Al in de eerste race van het seizoen verbaasde Fernando Alonso met de 3e plek in Bahrein, nadat hij onder meer Lewis Hamilton en Carlos Sainz te grazen had genomen. Een toevalstreffer? Allesbehalve. In de eerste 8 races stond Alonso maar liefst 6 keer op het podium. Door de wederopstanding van de tweevoudige wereldkampioen groeide zelfs het geloof in een eerste overwinning voor de Spanjaard sinds 2013. De komst van twee grote namen van Red Bull - designer Andrew Alessi en aero-goeroe Dan Fallows - wierp duidelijk zijn vruchten af. Alleen kon Aston Martin die lijn niet doortrekken doorheen het seizoen. Terwijl McLaren vanaf de GP van Oostenrijk zijn opmars inzette, zakte Aston Martin erdoor wegens een gebrek aan updates. In de overige 14 races mocht Alonso maar twee keer meer op het podium stappen. Zo kon de Spanjaard zijn 3e plek in de WK-stand net niet vasthouden.

Viert Fernando Alonso dit seizoen zijn 33e zege?

Toch heeft de hyperambitieuze eigenaar Lawrence Stroll van het succes mogen proeven en dat smaakt naar meer. Een gloednieuwe fabriek mét windtunnel op Silverstone - prijskaartje: 225 miljoen euro - moet de kloof met de topteams helemaal dichten. Maar het gigantische prijskaartje komt ook met gigantische verwachtingen. Mikt McLaren voorlopig op een podium, dan gaat Aston Martin voor het allerhoogste. "We gaan ervan uit dat Red Bull absoluut te verslaan is", stelde teambaas Mike Crack. "We jagen op de wereldkampioen en daar mikken we ook op." Niet alleen Lawrence Stroll hoort het graag, ook de 42-jarige Alonso: "Dat tovert een glimlach op mijn gezicht", reageerde de Spanjaard, die droomt van zijn 33e F1-zege. Aston Martin gaat er alvast prat op dat het nu wel een agressief plan met updates klaar heeft. Kunnen Alonso en Lance Stroll de hiërarchie definitief door elkaar schudden?

Tekort aan motorkracht bij Alpine

Terwijl McLaren en Aston Martin grote ambities hebben, blijft Alpine met meer twijfels achter. Vorig seizoen had het al last van een sputterende motor, wat het slechtste seizoen in jaren opleverde. En ook deze jaargang schiet de Alpine niet als een raket uit de startblokken. Terwijl de andere teams hun ritme vonden tijdens de testdagen, modderde de Franse renstal wat aan. "De wagen was dit jaar wel betrouwbaar tijdens de testdagen", zei Esteban Ocon bemoedigend. "Maar we verwachten een uitdagende start van het seizoen, waarna we nog veel zullen moeten ontwikkelen", deelde teambaas Bruno Famin.

We staan niet aan de top, dat is één ding dat we weten! Pierre Gasly

Omdat Alpine vorig jaar al vrij snel zeker was van de 6e plek in het constructeurskampioenschap, kon het snel de focus verleggen naar de wagen voor 2024. En het gooide het over een totaal andere boeg. "De wagen is van voor naar achter helemaal anders", stelde technisch directeur Matt Harman.

Dat gaat gepaard met wat kinderziektes. "We beginnen het seizoen met een kleine achterstand", besefte Ocon. "We staan niet aan de top, dat is één ding dat we weten! Maar daarna wil ik nog geen conclusies trekken", vulde Pierre Gasly aan. In Bahrein zal snel duidelijk worden waar Aston Martin, McLaren en Alpine zich op mogen richten in 2024.

Esteban Ocon en Pierre Gasly.

Zo eindigde de strijd in het middenveld vorig jaar: