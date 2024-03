Verstappen zou hem desnoods volgen naar de uitgang: waarom Helmut Marko sleutelrol speelt in Red Bull-conflict

ma 11 maart 2024 09:11

Twee perfecte raceweekends op een rij, maar toch blijft het rommelen bij Red Bull. Wereldkampioen Max Verstappen sprong fel in de bres voor adviseur Helmut Marko, die geschorst dreigde te worden. De Nederlander verbond zijn toekomst zelfs aan die van "de vaderfiguur" in zijn racecarrière. Waarom?

Wie heeft vertrouwelijke informatie gelekt naar de media over het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner? Bij Red Bull is een heksenjacht aan de gang, waarbij zelfs de topfiguren van de Oostenrijkse renstal in het vizier komen. Na Jos Verstappen, de vader van Max Verstappen, wordt nu ook Red Bull-adviseur Helmut Marko genoemd. "Complete onzin", vond de 80-jarige het bij de Oostenrijkse zender ORF. "Ik ben al blij dat ik mijn iPhone wat onder controle heb", stelde hij. "Ik heb het rapport niet gezien en ook de chats niet. Ik heb me er bewust ver vanaf gehouden. Dat ik hier nu mee word geassocieerd... Het lijkt wel bijna een geplande operatie." Het is de zoveelste episode in de open oorlog bij wereldkampioen Red Bull. Maar wel een hoofdstuk dat verregaande gevolgen zou kunnen hebben. Helmut Marko kreeg in Saudi-Arabië te horen dat hij mogelijk geschorst kon worden. Na een gesprek met Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff werd dat plan van tafel geveegd, maar wereldkampioen Max Verstappen had zich dan al duidelijk uitgesproken over de kwestie. "Het is belangrijk dat hij blijft. Zonder hem kan ik niet doorgaan", zei Verstappen. "Sleutelfiguren moeten blijven. Als je een pilaar weghaalt, is dat niet goed voor mij. Helmut moet blijven." Hangt de toekomst van de drievoudige wereldkampioen dan vast aan die van Helmut Marko? "Dat heb ik altijd gezegd aan het team, dat weten ze ook", maakte hij duidelijk bij Sky Sports.

Van racetalent naar ontdekker van talent

Dat Verstappen zo verknocht is aan Helmut Marko, is niet verrassend: de Nederlander heeft veel te danken aan de Red Bull-adviseur. Marko was in de jaren 70 zelf een talentvolle racer. Hij had twee keer op een rij de 24 Uur van Le Mans gewonnen, maar in zijn eerste volledige F1-seizoen in 1972 sloeg het noodlot al toe. Een steen doorboorde zijn vizier, waardoor hij blind raakte aan zijn linkeroog. Meteen het einde van zijn racecarrière. De Oostenrijker, overigens een doctor in de rechten, gooide het dan maar over een andere boeg als ontdekker van racetalent. Dat hij mooie successen boekte met zijn eigen jeugdteam RSM Marko, was ook de Oostenrijkse miljardair en Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz niet ontgaan. Mateschitz nam het team van Marko over als opleidingsacademie voor Red Bull. Marko hielp zo onder meer een jonge Sebastian Vettel naar de top van de Formule 1, de eerste wereldkampioen voor Red Bull.

Zijn toewijding sprong er meteen uit. Hij had een duidelijk doel - de Formule 1 - en hij had geen twijfel dat hij zou slagen. Helmut Marko over Max Verstappen

En dat Helmut Marko oog heeft voor talent, bewees hij nog eens in 2014. Op de Norisring in Nürnberg zag hij er een dan 16-jarige Max Verstappen aan het werk. Hij twijfelde geen seconde om op vader Jos Verstappen af te stappen. Een gesprek met de ambitieuze Max overtuigde Marko helemaal om hem in 2015 aan een F1-zitje te helpen bij Toro Rosso, het dochterteam van Red Bull. "Normaal spreek ik 20, maximaal 30 minuten, met een jonge rijder", vertelde Marko ooit. "Bij Max duurde het gesprek 2 uur." "Zijn toewijding sprong er meteen uit. Hij is volledig gefocust op zijn racecarrière. Hij had een duidelijk doel - de Formule 1 - en hij had geen twijfel dat hij zou slagen. Je hebt dat vertrouwen nodig en dat was uitzonderlijk voor mij." Max Verstappen beschaamde het vertrouwen niet. De Nederlander werd al snel overgeheveld naar Red Bull, waar hij bij zijn debuut meteen won in Spanje. Zijn eerste van ondertussen 56 overwinningen in de F1. Dat Helmut Marko een belangrijke rol speelde in zijn drie wereldtitels, is Verstappen dan ook niet vergeten. Hij noemde de ondertussen 80-jarige Oostenrijker "een vaderfiguur". Er zou zelfs een clausule in het contract van Verstappen staan dat de Nederlander kan vertrekken bij Red Bull als ook Helmut Marko vertrekt.

Christian Horner en Helmut Marko.

Alle neuzen in dezelfde richting?

Met een nieuwe glansprestatie in Saudi-Arabië kon iedereen bij Red Bull alvast weer lachen. "Na deze één-twee is alles weer in orde in de wereld", lachte Helmut Marko. Maar hoelang blijven de neuzen in dezelfde richting staan? Teambaas Christian Horner lijkt alvast niet onder de indruk van het feit dat Verstappen zijn toekomst vasthangt aan die van Helmut Marko. "Niemand is groter dan het team", stelde hij. Een onschuldige boodschap of een subtiele steek naar Verstappen? Mercedes staat alvast klaar om toe te happen. Als het helpt om Verstappen te verleiden, wil teambaas Toto Wolff ook Helmut Marko verwelkomen.



"Laten we het zo zeggen: ik denk dat dit een beslissing is die Max moet nemen en er is geen team op de grid dat geen handstand zou doen om hem in de auto te hebben", stelde hij.

Er is geen team op de grid dat geen handstand zou doen om Verstappen in de auto te hebben. Toto Wolff