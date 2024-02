Horner blijft na weken speculatie toch Red Bull-teambaas: "Team is nooit sterker geweest"

Hij was al afgereisd naar Bahrein, maar nu mag Red Bull-teambaas Christian Horner ook gewoon weer zijn plekje aan de pitmuur innemen. De 50-jarige Brit werd vrijgepleit van grensoverschrijdend gedrag. "De focus kan nu weer naar het verdedigen van onze wereldtitels", zei hij.

Christian Horner was met zijn privévliegtuig al afgezakt naar Bahrein, nog in onwetendheid of hij wel mocht aanblijven als teambaas van Red Bull na een klacht voor grensoverschrijdend gedrag.

Voor de start van het eerste F1-weekend van het seizoen kwam al het verlossende nieuws. Red Bull - niet de renstal, maar het moederbedrijf - heeft de klacht tegen Horner "verworpen". Een beroep is nog mogelijk, maar voorlopig blijft Horner dus teambaas bij de wereldkampioen.

"Ik ben gewoon blij dat het proces achter de rug is", zei Horner tegen Sky Sports. "Ik mag er niet meer commentaar over geven, maar de focus kan nu weer naar de eerste race van het seizoen en het verdedigen van onze wereldtitels."

Tijdens het proces was er speculatie over een machtsstrijd bij Red Bull. Na het overlijden van Red Bull-egeinaar Dietrich Mateschitz zou er wrevel zijn ontstaan tussen Horner en de 80-jarige Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Horner wuift die geruchten weg. "Het team is nooit sterk geweest", antwoordde hij op een vraag over de eenheid binnen het team.

Horner, die sinds 2005 aan het roer staat bij Red Bull, zit dus gewoon achter de pitmuur tijdens de eerste race van het seizoen in Bahrein. De race staat zaterdag op het programma.